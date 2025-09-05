Ramen kock
Take Ramen är en japansk restaurang som ligger i Vasastan, intill Vasaparken. Vi har funnits sedan 2020 och fokuserar på att erbjuda genuin japansk ramen i en miljö inspirerad av Japan. Vår restaurang är populär både bland lokala gäster och turister.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kock som vill arbeta med tillagning av japansk ramen och andra rätter från det japanska köket. Arbetet sker i ett team och du kommer att arbeta vid olika stationer i köket. Du förbereder råvaror, lagar mat från grunden och ansvarar för att hålla god hygien och ordning vid alla stationer i restaurangen.
Arbetstiderna är varierande, med både dag-, kvälls- och helgpass.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet som kock, gärna inom á la carte
Intresse för japansk matlagning, särskilt ramen
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
God samarbetsförmåga
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från japansk restaurang
Kunskaper i japanska tekniker och råvarorDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och flexibel. Du behöver kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp, samt behålla lugnet under stressiga perioder.
Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om din erfarenhet och varför du vill arbeta hos oss. Märk din ansökan med "Kock - Take Ramen".
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Vi önskar all ansökningar via Mail
E-post: takeramenjob@gmail.com Arbetsgivarens referens
