Rådgivare skog | Redovisningskonsult, Ludvig & Co Norra Hälsingl - Ludvig & Co AB - Redovisningsekonomjobb i Hudiksvall

Prenumerera på nya jobb hos Ludvig & Co AB

Ludvig & Co AB / Redovisningsekonomjobb / Hudiksvall2021-04-06Vill du vara med och göra skillnad inom skog och jordbruk? Som rådgivare på Ludvig & Co (fd. LRF Konsult) inom skog är ditt viktigaste uppdrag att leda våra kunder och deras verksamheter till nästa nivå. För att göra detta möjligt tror vi på proaktivitet, digitala lösningar och ett stöttande ledarskap, i en prestigelös och varm miljö. Varje dag tar vi nästa steg mot att vara småföretagarens bästa rådgivare och att skapa framgångsrika företagare.2021-04-06I nära samarbete med våra kunder kommer du arbeta med proaktiv och kvalificerad rådgivning för att hjälpa våra kunder utveckla deras verksamheter. Dina arbetsuppgifter består bl.a. av:Löpande konsultation och företagsekonomisk rådgivningUpprättande och genomgång av bokslut, deklaration och årsredovisning.Fastighetsvärdering, skogsvärdering och upprättande av skogsbruksplanerDu, liksom övriga medarbetare, kommer också att ha en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt kontor med framtidens digitala tjänster.Därför kommer du trivas hos ossVi ska nu bli fler medarbetare och växa på fler marknader. Ludvig & Co har 130 kontor över hela landet med specialistkunskaper inom företagande, från en enskild frisörsalong eller byggfirma till större lantbruksföretag. Bland dina kollegor finns specialister inom juridik, rådgivning, affärsutveckling, fastighetsförmedling och lön. En bred kompetensbas! Tillsammans kan vi alltid hjälpa kunderna med ett extra steg. Och du har alltid möjligheten att fortsätta kompetensutvecklas.För oss är det viktigt att alltid vara genuin och professionell i kundmötet och att vi arbetar med ett stort engagemang för det vi gör. För femte året i rad har vi blivit rankade som en av Sveriges bästa arbetsgivare - och det tänker vi fortsätta vara.För att lyckas behöver duVara utbildad skogsmästare, skogsvetare, jägmästare eller motsvarandeStort yrkesmässigt engagemangTidigare arbetat i en konsulterande roll eller liknande erfarenhetDet är meriterande om du har erfarenhet av att upprätta skogsbruksplaner och utföra värderingsuppdrag. Har du dessutom erfarenhet av generationsskiften är det en fördel. Viktigt är att du har ett genuint intresse för ekonomi kopplat till din skogliga bakgrund. För att vara med och bygga framtidens rådgivning kring våra nya digitala tjänster ser vi att du är nyfiken på och vill driva nya lösningar mot kund.PlaceringsortDenna tjänst ger möjlighet till placering i antingen Hudiksvall, Ljusdal eller i Järvsö.Låter det här som du?Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du någon fråga om tjänsten så tveka inte på att kontakta kontorschef Joakim Frithiof på e-post: joakim.frithiof@ludvig.se eller tel: 0650-54 12 81Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Vi undanber vänligen men bestämt att bli uppringda av rekryterings- och bemanningsföretag för denna tjänst.Sökord: Skoglig rådgivare, lantbruksekonom, skogsekonom, affärsrådgivare, redovisningskonsult, redovisning, senior redovisningskonsult, redovisningsekonom, accountant, senior accountant, accountant specialist, agronom, associate, assurance, auktoriserad redovisningskonsult, civilekonom, ekonom, ekonom jobb, ekonomi jobb, ekonomijobb, ekonomer, ekonomikonsult, financial accountant, konsult, revisor, senior accountant, senior redovisningsekonomVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuellSista dag att ansöka är 2021-05-06Ludvig & Co AB5674459