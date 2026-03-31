Rådgivare med inriktning på moms
Vill du arbeta på ett snabbväxande, nytänkande och dynamiskt företag tillsammans med några av landets skarpaste skatteexperter? Nu söker vi dig som har några års erfarenhet inom moms och är intresserad av att ta nästa steg i karriären.
Om jobbet
Som medarbetare hos oss på CauseyWestling blir du en del av ett engagerat och socialt team på vårt kontor i centrala Stockholm. Du kommer från dag ett beredas möjligheter i både ansvarstagande och utveckling. Arbetsuppgifterna består bland annat av följande:
Driva ärenden och utredningar på ett självständigt och ansvarsfullt sätt.
Vara med och utveckla vårt tjänsteutbud mot kund.
Stötta juniora medarbetare.
Samarbeta med kollegor inom andra tjänsteområden för att gemensamt ge våra kunder bästa möjliga rådgivning.
Om dig
Vi söker dig som har en juristexamen, alternativt likvärdig examen, samt ca 2-4 års arbetslivserfarenhet inom mervärdesskatt. Du har ett genuint intresse för mervärdesskattefrågor och vi ser gärna att du är engagerad och självständigt håller dig uppdaterad inom ditt rättsområde. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du känner dig bekväm med kundkontakt.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är självgående, prestigelös och villig att hugga i där det behövs. Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och självgående, men också kommunikativ, social och prestigelös. För denna tjänst behöver du ha utmärkta kunskaper i svenska och engelska.
Vad vi erbjuder dig
Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför odlar vi en inkluderande företagskultur präglad av sammanhållning och korta beslutsvägar. Hos oss uppmuntras alla aktivt att lyfta sina idéer och omsätta dem i handling. Du bemöts, precis som varenda en av våra medarbetare, som en viktig nyckelspelare i utvecklingen av företaget.
Vi stöttar och hjälper varandra och ger dig de verktyg som just du behöver för att växa och blomstra. Du får både frihet att styra din individuella utveckling i takt med att företaget växer och möjlighet att utbilda dig inom ditt arbetsområde eller intressefält.
För oss är det sist men inte minst viktigt att vi har kul och är engagerade på jobbet, att vi känner gemenskap och att vi alla jobbar mot samma mål. Detta tillsammans med den stora bredden av klienter, kompetensmixen inom företaget och de utvecklingsmöjligheter som bereds våra anställda gör CauseyWestling till ett företag med stor potential för våra framtida kollegor.
Om CauseyWestling
CauseyWestling är den nytänkande skatte-och transaktionsrådgivaren som alltid strävar efter att ligga i framkant. Med en bred mix av kvalificerade rådgivare inom skatt och finans och nyskapande digitala lösningar hjälper vi på CauseyWestling många av Sveriges största bolag att betala rätt skatt och att fatta rätt beslut i sina transaktioner. Parallellt med vår spjutspetskompetens på fastighetsområdet arbetar vi med att utveckla och expandera vårt tjänsteutbud till nya affärsområden och branscher.
Vi utvecklar också kontinuerligt nya metoder och digitala verktyg för att ge företag en effektiviserad skattehantering med målet att minska deras administrativa börda, öka avkastningen på deras investeringar och säkerställa compliance. Fundamentet för all vår rådgivning är att vi uteslutande arbetar i linje med lagens utformning och med ett långsiktigt helhetsperspektiv för ögonen.
År 2024 blev CauseyWestling en del av Sveriges största byrånätverk Accru Partners, en internationell grupp av självständiga byråer inom rådgivning, skatterätt, redovisning och revision. Byråerna som ingår i Accru Partners agerar under egna varumärken och med egen ledning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning och placering på CauseyWestlings huvudkontor i Stockholm. Startdatum sker enligt överenskommelse.
Vi kommer att arbeta löpande med rekrytering och urval till denna tjänst och ser gärna att du ansöker så snart som möjligt genom att skicka in CV, personligt brev samt betyg och eventuella övriga intyg i PDF-format. Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Patrik Hallman på e-post patrik.hallman@causeywestling.com
. Sista dag att ansöka är 27 april
