Rådgivare - Academic Search International AB Malmö - Bankjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Academic Search International AB Malmö

Academic Search International AB Malmö / Bankjobb / Malmö2021-04-07Är du en kommunikativ och serviceinriktad person? Trivs du i mötet och samtalet med kund? Då kan du vara den vi söker. Just nu har du möjlighet att bli Kundrådgivare inom skadedjur hos Länsförsäkringar.Vi söker dig som har möjlighet att arbeta någon dag i veckan fram till sommaren och sen heltid under två månader (juli-aug).Om rollenI huvudsak kommer du ge rådgivning inom skadedjurskontroll och hitta lösningar i skadedjursfrågor över telefon och webb. I rollen som kundrådgivare bokar du tid för skadedjurskontroll och sanering, har ett nära samarbete med teknikerna och planeringen av deras kundbesök. Även andra administrativa uppgifter kan förekomma.Inledningsvis kommer du arbeta med privatkunder, men segmentet kan komma att utvecklas och breddas på sikt.Placering är i Malmö och i rollen rapporterar du till Chef Process & Kundtjänst.Uppdraget är på deltid med någon/några dagar i veckan fram till juli och sedan heltid i två månader. Det kan även finnas möjlighet till deltid även efter sommaren.2021-04-07Som kundrådgivare är det viktigt att du har kunden i fokus och har ett genuint intresse av att ge service. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa relationer. Du är lyhörd och har förmågan att förstå både Länsförsäkringar Skånes och kundernas olika behov samt förutsättningar.Vidare ser vi att du är engagerad och ansvarstagande. Vi ser gärna att du har arbetat med kundbemötande från kundservice, telefonväxel eller callcenter sen tidigare. System- och telefonvana och att kunna skriva och tala svenska är krav för den här tjänsten.Oavsett om du kommer från skadedjursbranschen eller ej, kommer vi att se till att du får en gedigen introduktion och utbildning. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang.Länsförsäkringar - en unik arbetsgivare!Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag i Stockholm. Det finns många möjligheter inom vår bolagsgrupp, bank och försäkring är mycket mer än du tror.Vill du vara en del av något större?Länsförsäkringar ägs av sina kunder och de delar deras vardag. De drivs av att förenkla vardagen och öka tryggheten för dem. De gör det genom att erbjuda marknadsledande produkter och tjänster inom bank och försäkringar samt investeringar i sitt gemensamma samhälle.Tillsammans är vi starkaLänsförsäkringar jobbar tillsammans och där alla stärker varandra. På så sätt bidrar du inte bara till din egen utveckling, utan även till gruppens och bolagets.Läs mer om hur det är att jobba hos på Länsförskringar på: http://lansforsakringar.se/privat/om-oss/jobba-hos-oss/ För att ansöka till tjänstenLänsförsäkringar samarbetar med Jobfinder (del av Academic Search International) i denna rekrytering. Du ansöker via den externa länken där du sedan fyller i dina uppgifter och bifogar personligt brev och CV.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Academic Search International AB MalmöGUSTAV ADOLFS TORG 1221139 MALMÖ5677285