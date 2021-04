Rådgivande Elsäljare till Compricer - Compricer AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Compricer AB

Compricer AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-12Är du riktigt vass på försäljning, men samtidigt mån om att hjälpa dina kunder till något bättre? Siktar du högt när det gäller försäljningsresultat, men vill kunna sova gott om natten? Då kan Compricer vara något för dig.Vi söker just nu säljare till vår elavdelning. I rollen tar du kontakt med kunder som jämfört elavtal hos compricer.se. Du ger dem sedan professionell rådgivning och hjälper dem att hitta ett bättre elavtal, både till innehåll och pris. Tjänsten är helt gratis för våra kunder och din uppgift är att se till att de sparar så mycket pengar som möjligt! Varför betala mer om man inte behöver?Varför Compricer?Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team om cirka 10 personer. Alla jobbar hårt för att nå sina mål, men har samtidigt kul med varandra - både på och utanför jobbet. Du får en gedigen introduktionsutbildning inom elkunskap och alla verktyg du behöver för att lyckas. Vidare erbjuder vi:- En förmånlig provisionsmodell - vi tycker att goda prestationer ska löna sig- En chans att arbeta med en otroligt tacksam produkt, där du faktiskt hjälper våra kunder till bättre privatekonomi- En plats i ett härligt och positivt gäng. Vi tror på att vi presterar bättre om vi samtidigt har roligt tillsammans. Hos Compricer finner många vänner för livet!- Friskvårdsbidrag om 4000kr/årVårt kontor ligger mitt i centrala Stockholm och vi sitter tillsammans med andra bolag inom Schibsted-koncernen (Blocket, Aftonbladet, Lendo - för att nämna några). Om framtida utvecklingsmöjligheter är viktigt för dig är detta ett ypperligt tillfälle att komma in i nordens största mediekoncern.Är du den vi söker?Personen vi söker har erfarenhet av telefonförsäljning och vill nu fortsätta utvecklas som säljare. Har du arbetat med just elbranschen sedan tidigare ser vi det som mycket meriterande. För att trivas i rollen bör du motiveras av att arbeta mot tydligt uppsatta mål och tycka det är roligt att själv kunna påverka din lön. Vi värderar dina personliga egenskaper högt och söker dig som:- Har en serviceinriktad personlighet och enkelt skapar goda relationer med våra kunder- Vill fortsätta utvecklas som säljare och därmed gärna tar emot feedback från såväl chefer som kollegor - hos oss lär vi oss av varandra- Är ihärdig och målmedveten. Du kämpar hårt för att nå dina mål och blir givetvis belönad därefter- Har en stark kommunikativ förmåga på svenskaKom och jobba med oss!Är du den vi söker? Skicka då in din ansökan så kontaktar vi dig.(På slutkandidater i processen genomförs en bakgrundskontroll).Sökord: elsäljare, försäljning, elavtal, säljare, account manager, sales, sälj, el, energi.Compricer grundades år 2005 för att hjälpa dig att hitta bättre avtal för din privatekonomi. Vi tyckte helt enkelt att det fanns för få bra jämförelsetjänster som kunde hjälpa dig med försäkringar, elavtal, banktjänster och bredbandsleverantörer. Idag är vi Sveriges största jämförelsetjänst och hjälper varje månad tusentals svenskar till bättre privatekonomi. Vi jämför tjänster från över 350 företag, både jättarna och uppstickarna. Compricer är helt kostnadsfritt för dig som konsument, istället får vi betalt från de företag du väljer att köpa tjänster ifrån.Vi är i dagsläget cirka 130 anställda hos Compricer och sitter tillsammans i ljusa och moderna lokaler belägna i centrala Stockholm. Sedan hösten 2013 är Compricer en del av Schibsted Media Group med systerbolag så som Blocket, Aftonbladet, Lendo, Prisjakt och SvD.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-12Fast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Compricer AB5686505