Räddningstjänsten Syd söker kommunikatör
Räddningstjänsten Syd, Kommunikation / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Syd, Kommunikation i Malmö
Vill du använda din kommunikativa kompetens till något som gör verklig skillnad varje dag? Hos Räddningstjänsten Syd får du bidra till att olyckor förebyggs och att samhällsviktig information når fram - snabbt, tydligt och till rätt målgrupper.
Du blir en del av ett litet men engagerat kommunikationsteam där vi stöttar varandra, delar idéer och utvecklas tillsammans. Här kombinerar du kreativt och operativt kommunikationsarbete med strategiska insatser.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov, samt goda förutsättningar att växa och utvecklas för att kunna möta nya utmaningar på ett medvetet och kvalitativt sätt.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos oss får du ett meningsfullt uppdrag och en central roll i både den interna och externa kommunikationen, vilket ger dig ett varierat arbetsfält.
Internt verkar vi för att stödja verksamheten och bidra till förståelse, lärande och delaktighet - för att nå gemensamma mål och främja ett inkluderande arbetsklimat. Externt har vi ett viktigt uppdrag för att öka medvetenheten om risker, hur olyckor kan förebyggas och hur du agerar om något händer. Kommunikationen ska också skapa förtroende för oss som räddningstjänst och arbetsgivare.
Vi samverkar med andra aktörer för att skapa trygghet vid samhällsstörningar och kriser samt i händelse av höjd beredskap.
Det här kommer du arbeta mycket med:
* Skapa och publicera innehåll på intranät, webbplats och sociala medier.
* Producera informationsmaterial för olika kanaler och sammanhang utifrån förbundets visuella identitet. Till exempel annonser, affischer, broschyrer, filmer och presentationer.
* Samordna digitala kampanjer och stötta verksamheten vid olika evenemang och informationsaktiviteter.
* Hålla våra kanaler uppdaterade och se till att informationen är aktuell, korrekt och tillgänglig.
* Följa upp effekten av olika kommunikationsinsatser för att göra kommunikationen ännu mer träffsäker.
* Utöver detta får du möjlighet att vara ett kommunikativt stöd i utvecklingsprojekt, jobba med kommunikationsplanering för olika uppdrag samt hjälpa chefer och kollegor att lyckas i sina kommunikationsutmaningar.
Du är en kontaktväg för media och stöttar talespersoner i verksamheten när viktiga frågor behöver förklaras eller lyftas fram.
Du ingår i samverkan för kriskommunikation och trygghetsskapande kommunikation, där din förmåga att agera snabbt, tydligt och lugnt kan göra stor skillnad.
Frågor och uppdrag hanteras gemensamt i teamet och fördelas utifrån kompetens och arbetsbelastning. Vi tar ansvar för att driva våra respektive uppgifter men jobbar nära tillsammans för att skapa samsyn och nå det bästa resultatet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom kommunikation och media eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och är trygg med att självständigt producera målgruppsanpassat innehåll, samordna kommunikationsinsatser och ge råd i kommunikationsfrågor.
Du har arbetat med digitala plattformar, gärna Umbraco och SharePoint. Du har även grundläggande kunskaper i Adobeprogrammen och kan använda dessa verktyg för att skapa och bearbeta material inom foto, design och videokommunikation. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vidare är det meriterande om du arbetat i offentlig verksamhet och är van vid att skapa begriplig och tillgänglig kommunikation även när frågorna är komplexa. Har du arbetat med kriskommunikation är även det en fördel.
Som person är du självgående, tar initiativ och driver dina uppgifter från start till mål samtidigt som du samarbetar med kollegor och externa parter. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig när förutsättningar snabbt förändras vare sig det gäller akuta informationsbehov, förändrade prioriteringar eller nya behov från verksamheten.
I mötet med andra är du lyhörd, tydlig och strategisk du ser helheten, prioriterar klokt och kopplar kommunikationsinsatser till verksamhetens övergripande mål. Du är också kreativ och tycker om att hitta smarta, pedagogiska sätt att stärka engagemang och förståelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då resor i tjänsten mellan våra stationer förekommer behöver du ha B-körkort.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att vi ska kunna få en rättvis bild av din kompetens vill vi att du bifogar minst två arbetsprover. Ett skriftligt material samt ett eller flera andra format som representerar dig bäst.
* Skriftligt material exempelvis artikel, nyhet, porträtt, reportage eller liknande.
* Formgivet material exempelvis annons, affisch, broschyr eller liknande.
* Videoproduktion exempelvis kort intervju, informationsfilm, klipp till sociala medier eller annat du själv producerat.
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar något personligt brev, istället ber vi dig besvara urvalsfrågorna i ansökan så utförligt som möjligt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Observera att tjänsten kan komma att kräva säkerhetsprövning innan formellt erbjudande lämnas.
Arbetstid: Dagtid, mån-fre.
Placering: På brandstationen centralt i Malmö.
Kontakt till fackliga organisationer kan förmedlas via HR; hrsupport@rsyd.se
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293996". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Syd
(org.nr 222000-1909), http://www.rsyd.se Arbetsplats
Räddningstjänsten Syd, Kommunikation Kontakt
Hr-konsult
Emilia Kristoffersson emilia.kristoffersson@rsyd.se 0706047725 Jobbnummer
9642035