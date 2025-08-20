R&D Specialist - Färg och Kulörsystem
2025-08-20
Hos Bona blir du en del av ett företag med hög teknisk ambition och ett starkt hållbarhetsfokus där de tror på att utveckla både produkter och medarbetare. De värdesätter samarbete, delad kunskap och ett öppet klimat där idéer får ta plats. Om du vill arbeta med teknik i framkant och bidra till att forma framtidens kulörlösningar - då vill vi gärna höra från dig!
Om Bona
Bona är ett drygt hundraårigt familjeägt företag grundat 1919. Idag är de en global koncern med koncernledning i Malmö, dotterbolag i 17 länder och fabriker i Malmö, Tyskland och USA. De är aktiva i mer än 80 länder och de omsätter över 4 miljarder kronor. I Malmö är de totalt 160 medarbetare, och internationellt drygt 700. Bona lägger ner sin själ i att ta fram det bästa i världens alla golv. De har ett komplett produktsystem för golvets hela livslängd, från installation till underhåll, rengöring och renovering. De utvecklar och tillverkar lacker, limmer, oljor, rengöringsprodukter och slipmaskiner. Deras produkter säljs till såväl hantverkare och parkettfabriker som direkt till konsumenter.
Genom sina värderingar passion, performance och pioneering bygger de sitt samarbete med affärspartners, kunder och medarbetare. Bona har ett starkt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och långsiktig hållbarhet, och är ett ISO 9001-, 14001- och 45001-certifierat företag.
Läs mer om Bona på www.bona.com
Om rollen
Som R&D Specialist inom färg och kulörsystem hos Bona blir du en nyckelperson i att utveckla och förvalta deras egna kulörsystem. Rollen är nyinrättad med syftet att stärka den interna kompetensen och ge Bona ett tekniskt försprång på den globala marknaden.
Du kommer att kombinera praktiskt labbarbete med systematiskt utvecklingsarbete i en miljö där struktur, precision och nyfikenhet värderas högt. Rollen har ett internationellt inslag där du samarbetar med kollegor och kunder globalt för att säkerställa hög kvalitet, kostnadseffektivitet och att deras lösningar möter kundernas behov. Arbetet innefattar bland annat:
• Utveckla, uppdatera och underhålla Bonas kulörsystem, inklusive färgdatabaser och toningsmaskiner.
• Bygga kunskap kring pigment och kulörrecept, och föreslå alternativa pigmentvarianter.
• Tillverka pigmentblandningar och färgbaser i labbmiljö samt stödja processutveckling och felsökning i produktionen.
• Migrera recept från Excel till nytt kulörsystem och bidra till att strukturera upp data och arbetsmetodik.
• Utbilda och stötta globala användare
• Bidra till utveckling av egna färgbaser och lacker tillsammans med projektledare.
• Vara konstruktionsansvarig för definierade produkter och säkerställa uppföljning av utvecklade lösningar.
• Samarbeta nära med funktioner som Product Management, Marknad, Sälj, Inköp och Miljö.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra med både teknisk kompetens och struktur i en internationell och samarbetsorienterad miljö. Du gillar att analysera och praktiskt testa idéer i labbet, delar gärna med dig av din kunskap till andra och har en pedagogisk förmåga att förklara och utbilda på ett tydligt sätt, både internt och globalt. Som person är du samarbetsvillig, lösningsorienterad och nyfiken med engagemang för att utveckla förbättringar och hitta nya lösningar tillsammans med kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• En högskoleutbildning i kemi (t.ex. högskoleingenjör eller motsvarande), alternativt gedigen praktisk erfarenhet.
• Erfarenhet av formulering eller utveckling inom färg, lack, ytbehandling eller liknande.
• God förståelse för pigment, färgrecept och kulörsystem eller en stark vilja att utveckla sådan expertis.
• Förmåga att arbeta strukturerat med digitala receptsystem (erfarenhet av färgdatabaser är meriterande).
• Goda kunskaper i engelska (krav). Svenska är meriterande men inte nödvändigt.
• Förståelse för säkerhetsdatablad och kemikaliehantering.
