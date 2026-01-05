R&D Kemist
2026-01-05
Om rollen
Som R&D Kemist hos Bona blir du en del av ett kreativt team som arbetar med att utveckla och förbättra vattenburna lacker för golv. Rollen är praktiskt inriktad och innebär mycket tid i labbet där du formulerar, testar och utvärderar nya produkter. Du kommer att driva flera utvecklingsprojekt parallellt och ha nära samarbete med andra funktioner inom företaget såsom produkttekniker, inköp, miljö, kvalitet och produktion. Arbetet är omväxlande och kräver att du prioriterar om när förutsättningarna förändras. Det är en vardag där du får använda både din kreativa sida och problemlösningsförmåga och du har möjlighet att bidra med egna idéer och utveckla nya testmetoder.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Formulera och testa vattenburna lacker i labbmiljö
• Utföra litteratursökning och ha kontakt med råvaruleverantörer
• Samarbeta tätt med interna funktioner
• Bidra med idéer, utvecklingsinitiativ, nya testmetoder och förbättringar
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken och har en vilja att förstå hur saker hänger ihop, både på detaljnivå och i ett större sammanhang. Du är självgående, lösningsorienterad och vågar testa nya idéer samtidigt som du har förmågan att analysera, reflektera och dra lärdomar även när något inte går som planerat.
Följande är krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom kemi
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana
Meriterande:
• Erfarenhet av formulering eller produktutveckling
Bona är ett drygt hundraårigt familjeägt företag grundat 1919. Idag är de en global koncern med koncernledning i Malmö, dotterbolag i 17 länder och fabriker i Malmö, Tyskland och USA. De är aktiva i mer än 80 länder och de omsätter över 4 miljarder kronor. I Malmö är de totalt 160 medarbetare, och internationellt drygt 700. Bona lägger ner sin själ i att ta fram det bästa i världens alla golv. De har ett komplett produktsystem för golvets hela livslängd, från installation till underhåll, rengöring och renovering. De utvecklar och tillverkar lacker, limmer, oljor, rengöringsprodukter och slipmaskiner. Deras produkter säljs till såväl hantverkare och parkettfabriker som direkt till konsumenter.
Genom sina värderingar passion, performance och pioneering bygger de sitt samarbete med affärspartners, kunder och medarbetare. Bona har ett starkt fokus på säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och långsiktig hållbarhet, och är ett ISO 9001-, 14001- och 45001-certifierat företag.
Läs mer om Bona på www.bona.com
Övrig information
Start: 1 mars 2026
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag 8.00-16.00
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: R&D, kemi, kemist, utvecklingsingenjör, produktutveckling, formulering, polymerer, organisk kemi, vattenburen lack, laboratoriearbete, kemiteknik, innovation, problemlösning, nyutexaminerad, industriell kemi, forskning och utveckling, materialkemi, hållbarhet, teknisk utveckling, rekrytering, Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona Ersättning
