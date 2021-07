R&D Engineer - Frico AB - Byggjobb i Göteborg

Frico AB / Byggjobb / Göteborg2021-07-08Välkommen till Frico!Vill du arbeta på ett internationellt företag som tillverkar produkter för en hållbar framtid, främjar intern utveckling och värdesätter samspelet mellan jobb och vardag? Då är Frico arbetsplatsen för dig! I över 80 år har vi arbetat med att utveckla och distribuera energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat, och nu söker vi en R&D Engineer, Controls som vill leda utvecklingsarbetet av våra kontrollsystem.2021-07-08Som R&D Engineer, Controls hos oss blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att;Ansvara för funktionen på Fricos produkter; länka samman mekanik, el, hård-och mjukvara för att ge produkterna önskad prestandaAnsvara för att skriva specifikationer för styrsystemUtveckla och utvärdera lösningar för nya och befintliga Frico produkterProjektleda nya koncept och följa med som ansvarig för det tekniska konceptet när projektet går in i produktionsfasenR&D resurs för kundspecifika projektÖverse att tekniska lösningar såväl som design följer Fricos kärnvärdenGe support till Teknisk support, Sälj och MarknadVi söker dig som är innovativ, nyfiken och driven med ett stort intresse för produktutveckling och teknik. Ditt arbete präglas av ansvarstagande och du trivs med att arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ. Du bör ha en stark vilja att leverera mot uppsatta mål och vi ser erfarenhet av projektledning som ett plus. Som R&D Engineer vid Frico krävs att du har god kommunikativ förmåga då du kommer att ha mycket kontakt med såväl interna som externa kunder och leverantörer. Vi tror att du har en högskoleutbildning till ingenjör med inriktning mot el, mekatronik eller annan ingenjörsutbildning med kurser i el. Du har erfarenhet av arbete med mjukvaruutveckling och kretsscheman samt har en allmän förståelse för hur ett elektriskt styrsystem fungerar samt hur man specar funktionerna. Flytande svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.Vad erbjuds du?På Frico värnar vi om våra anställda. Det finns därför goda möjligheter att utvecklas inom företaget, och eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att få ihop livspusslet så tillämpar vi förtroendetid. I våra nyrenoverade lokaler i Sävedalen strax utanför Göteborg erbjuds du ett eget kontor och tillgång till gratis parkering. På rasten kan du utmana någon av dina 35 kollegor i pingis och efter jobbet finns det möjlighet att koppla av i företagets bastu.Övrig informationB-körkort är ett krav då vissa nationella resor kan förekomma i tjänstenPlacering i GöteborgSista ansökningsdag är 2021-08-31 men du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Jonas Pehrsson (vid frågor om tjänsten)Technical Director031-336 86 46Caroline Jervinge (vid frågor om rekryteringsprocessen)HR Business Partner0222-440 86Frico är den ledande tillverkaren av luftridåer, värmestrålare och värmefläktar inom Europa. Sedan 1932 har Frico utvecklat och tillverkat energieffektiva produkter för ett komfortabelt inneklimat. Idag finns Frico representerat i 70 länder via dotterbolag eller distributörer. Huvudkontor ligger i Sävedalen utanför Göteborg, och bolaget ingår i Systemairkoncernen.Vi erbjuder ett spännande arbete i ett framgångsrikt och stabilt företag. Här finns utrymme för spontanitet, flexibilitet och humor som skapar grunden till vår arbetsglädjeFrico har tagit ställning till rekryteringskanaler och tackar nej till annonsförsäljning och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnl. ök.Sista dag att ansöka är 2021-08-31Frico AB5853352