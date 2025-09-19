Quality Manager - Kongsberg Maritime Sweden AB
Tacting AB / Chefsjobb / Kristinehamn Visa alla chefsjobb i Kristinehamn
2025-09-19
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Kristinehamn
, Storfors
, Karlskoga
, Hammarö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du spela en nyckelroll i ett internationellt teknikföretag med fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet? Vi söker nu en Quality Manager till Kongsberg Maritime i Kristinehamn - en roll där du och ditt team får kombinera strategiskt förbättringsarbete med praktiskt kvalitetsansvar i globala kundprojekt. Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som Quality Manager på Kongsberg Maritime får du en nyckelroll i vår verksamhet i Kristinehamn. Du blir en del av ledningsgruppen för Propeller Systems och ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i våra processer, produkter och projekt. Här kombinerar du ledarskap, strategiskt arbete med praktiskt kvalitetsstöd och får driva både revisioner och förbättringsinitiativ som gör skillnad - för våra kunder, projekt och kollegor.
Du kommer leda och utveckla ett team bestående av tre kvalitetsingenjörer. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna team och externa partners, och du blir den som förenar regelverk, affärsmål och kundkrav i ett internationellt sammanhang med fokus på utveckling och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter för dig och din arbetsgrupp:
Leda interna revisioner, delta vid tredjepartsrevisioner samt säkerställa och utveckla ISO 9001-certifiering
Driva kvalitetsarbete i projekt och stötta medarbetare, chefer och projektledare
Följa upp processer och proaktivt initiera förbättringar
Hantera avvikelser och leda kvalitetsutredningar vid kundcase, reklamation eller kritiska frågor
Godkänna Certificate of Compliance (CoC) för projektleveranser
Aktivt delta i Propeller Systems ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut
Bygga nätverk och samverka med kvalitetschefer och kvalitetsforum inom Kongsberg Maritime globalt
Tjänsten är placerad i Kristinehamn och internationella resor förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en bakgrund inom kvalitetsledning och goda kunskaper av att arbeta med ISO 9001. Du har en god förståelse för affärsprocesser, systematiskt förbättringsarbete och trivs i en internationell miljö där du får kombinera strategi och operativt arbete.
Vi ser att du har:
Universitetsutbildning inom teknik eller annan relevant inriktning
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete och certifieringsprocesser
Erfarenhet av interna revisioner och kvalitetssystem
Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
Förmåga att leda, kommunicera och skapa förtroende på alla nivåer
Meriterande:
Certifiering som internrevisor/Lead Auditor
Erfarenhet av projektledning
Kunskap om kvalitetsstandarder såsom AQAP
Erfarenhet av förändringsledning
Som person är du: Analytisk, strukturerad och resultatorienterad. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer och skapa förtroende, och du drivs av att initiera och leda förbättringsarbete som ger verklig effekt för både verksamheten och kunderna.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett internationellt teknikföretag
Möjlighet att påverka och utveckla kvalitetsarbetet i en global miljö
Flexibla arbetstider och kollektivavtal med möjlighet till visst distansarbete
Friskvårdsbidrag och extra stöd för motionslopp
Arbetstidsförkortning
Subventionerad lunch i personalmatsal och tillgång till gym
Föräldralön och förmånliga försäkringar Om företaget
KONGSBERG är en global teknologikoncern med en tvåhundraårig historia av innovation. Vi har vårt huvudkontor i Kongsberg, Norge, och verksamhet i 35 länder. Vi tror att mångfald är vår styrka och främjar en inkluderande kultur som skapar utrymme för olika perspektiv och idéer.
Kongsberg Maritime är en teknologipionjär som möjliggör en hållbar framtid för våra hav. Med vår vision om nollutsläpp driver vi den maritima industrin framåt och löser våra kunders svåraste problem. Vi levererar världsledande produkter för framdrivning av fartyg inom alla marina sektorer på marknaden. Våra lösningar förbättrar effektivitet och säkerhet utifrån våra kunders unika behov.
Kongsberg Maritime i Kristinehamn har ca 350 engagerade medarbetare som arbetar med forskning, utveckling, försäljning, design, service och montering av marknadsledande fartygslösningar. Vårt eget hydrodynamiska forskningscenter erbjuder världsledande support för våra produktcenter och kunder globalt.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elin Skau på 073-529 69 67 eller Ulf Holmgren på 076-307 10 29.
Välkommen in med din ansökan senast 5 oktober. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.com/ Arbetsplats
Tacting Kontakt
Elin Skau elin.skau@tacting.com +46 73-529 69 67 Jobbnummer
9517250