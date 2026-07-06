Quality Engineer Till Ufab
Bahusia Personalförmedling AB / Maskiningenjörsjobb / Uddevalla Visa alla maskiningenjörsjobb i Uddevalla
2026-07-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om Företaget
På UFAB formar vi framtidens industri genom att kombinera teknik, omtanke och ett kompromisslöst fokus på prestanda. Vi bygger inte bara maskiner och system – vi bygger tillit, långsiktighet och lösningar som håller när det verkligen gäller. Vill du arbeta där precision möter passion, och där vardagen bär spår av något större? Då har du hittat rätt.
Läs mer om oss på www.ufab.se
Make more. With less
När industrin pressas på tid, krav och komplexitet hjälper vi kunden få ut mer av varje del – genom att tänka lika skarpt som vi bygger. Det är så mänsklig innovation och teknisk precision blir affärsnytta på riktigt. Vi kallar det Industrial Performance
Vi behöver bli fler och söker nu Quality Engineer!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Quality Engineer ansvarar du för att driva, utveckla och säkerställa kvalitetsarbetet i både leverantörskedjan och produkt-/ kundkedjan. Rollen innebär ett brett kvalitetsansvar från inköpt material och leverantörsprestanda till intern produktkvalitet, kundkrav och kundrelaterade kvalitetsärenden.
I din roll kommer du att:
- Hantera och driva kundrelaterade kvalitetsärenden, reklamationer, analyser samt korrigerande och förebyggande åtgärder.
- Ansvara för och driva produktkvalitetsarbetet i projekt samt för nya och befintliga produkter.
- Driva och dokumentera interna och externa avvikelser samt säkerställa att åtgärder genomförs, följs upp och får avsedd effekt.
- Säkerställa att leverantörer uppfyller företagets kvalitetskrav genom leverantörsbedömningar, revisioner, uppföljning av avvikelser och utveckling av leverantörernas processer.
- Identifiera kvalitetsbrister, analyserar data och initiera förbättringsaktiviteter.
- Bidra till att utveckla, underhålla och följa upp arbetssätt, rutiner, instruktioner och kvalitetsrelaterad dokumentation.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har;
• Relevant teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri.
• God förståelse för produktion, tekniska ritningar, material, processer och industriella
flöden.
• Kunskap om problemlösningsmodeller inom kvalitet, exempelvis orsaksanalys och
statistisk uppföljning.
• Vana att arbeta med avvikelsehantering, reklamationer och korrigerande/förebyggande
åtgärder.
• Du innehar B-körkort och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vem vi söker
Vi söker dig som är engagerad och driven person med ett genuint intresse för kvalitet och att proaktivt förebygga och avhjälpa kvalitetsbrister hos leverantör samt utföra uppföljningar, processrevisioner och leverantörsbedömningar. Du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i en samarbetsorienterad miljö. Du har god kommunikationsförmåga mot interna och externa parter.
Vi erbjuder
En härlig miljö i låg hierarki och ett gott gäng där du utmanas att använda din kreativitet. Vidare finns goda möjligheter till personlig utveckling inom företaget samt de utbildningar som behövs.
Verklig påverkan, Avancerad teknik, Lagkänsla, Ständigt lärande, Lokalt och globalt.
Trygghet och tillväxt- Känn stabiliteten i ett väletablerat företag som växer och investerar i framtiden.
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
För mer information
Håkan Karlsson, telefon 0522440243
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bahusia Personalförmedling AB
(org.nr 556671-1452), https://bahusia.se/lediga-jobb/?
451 50 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993732