Quality Engineer Till Swep I Landskrona - Inopto Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Landskrona

Prenumerera på nya jobb hos Inopto Sverige AB

Inopto Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona2021-04-15SWEP är världsledande leverantör av kompaktlödda plattvärmeväxlare (BPHE:s). Dessa produkter används när värme behöver överföras effektivt inom luftkonditionering, kyla, värme och industriella applikationer. SWEP verkar nära sina kunder och finns representerat i mer än 50 länder. Företaget har egen säljkår i mer än 20 länder. Med högeffektiva fabriker i Sverige, USA, Malaysia, Slovakien samt Kina är det möjligt för SWEP att betjäna kunder globalt. Företaget är en del av globala Dover Corporation, noterat på New York Stock Exchange (NYSE), med en omsättning på flera miljarder dollar, en diversifierad tillverkare av en bred serie patenterade produkter och komponenter för industriell och kommersiell användning.Vill du bli en nyckelspelare i SWEPs kvalitetsarbete och bidra till ökad kundnöjdhet? Lockas du av att arbeta med analytisk problemlösning och förbättringsarbete i nära samarbete med kollegor? Nu utökar SWEP sin kvalitetsorganisation med ytterligare en ingenjör.2021-04-15Som Quality Engineer kommer du att jobba med att ständigt förbättra kvalitetsarbetet och process-/produktkvaliteten, i syfte att reducera kvalitetsbrister, minska kassationer och omarbetningar. Du gör analyser och går på djupet för att identifiera rotorsaker till problem. Tjänsten innebär mycket kontakter och samarbete med kollegor internt, som t ex operatörer i produktionen, R&D-avdelningen, Supply Chain och försäljning/marknad. Vid externa revisioner fungerar du som kundens representant inåt i SWEPs organisation och uppdraget är tydligt: ökad kundnöjdhet. Du kommer främst att jobba med interna kvalitetsfrågor men vissa externa kontakter med t ex kunder och leverantörer kan förekomma. En viktig del i arbetet blir reklamationshantering och att reda ut kvalitetsbrister. Ännu viktigare är att jobba förebyggande med kvalitetsarbete i syfte att förhindra reklamationer. Till din hjälp har du din verktygslåda av kvalitetsverktyg som t ex FMEA, Six Sigma, 5 Why och PDCA. Du medverkar också vid internrevisioner och utbildar kollegor, något som skapar intresse och inspiration kring kvalitetsarbetet. Du kommer också att delta som representant från kvalitetsavdelningen i R&D-projekt.Vi söker dig med en teoretisk teknisk bas att stå på i form av t ex en högskoleingenjörsexamen. Därtill har du några års praktisk arbetslivserfarenhet från kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du har kunskap om kvalitetsledningssystem och standarder som ISO 9001/14001 och mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. Sannolikt har du arbetat i en tillverkande industri eller verkstadsindustri och har en god teknisk förståelse. Utbildning som internrevisor är meriterande.Som Quality Engineer krävs en god förmåga att strukturera, analysera, ta in information och lösa problem på ett systematiskt sätt. Du är en genuin problemlösare och tycker om att göra djupare analyser för att verkligen hitta rotorsaken, samtidigt som du är bra på att bygga relationer och smidig i kontakten med människor. Du besitter en viss pondus och står stabilt på jorden och tycker inte det är obehagligt att fatta obekväma beslut eller ifrågasätta befintliga sanningar. Eftersom rollen innehåller en del utbildning och mycket kontakt med kollegor krävs att du är socialt säker och har lätt för att kommunicera.Kultur och ledarskapDu kommer att jobba i en miljö som karaktäriseras av ett trivsamt klimat där skrattet alltid är nära, men aldrig på bekostnad av mål och prestation. Ambitionsnivån är hög och klimatet är öppet och prestigelöst. Tempot är emellanåt högt och ledtiderna till kunderna korta. Du ingår i ett kompetent team med nio kollegor som kommer säkerställa att du tas väl hand om. Rollen som sådan är självständig med mycket frihet och du kommer inte att styras i detalj. Ledarskapet präglas mer av målstyrning än detaljstyrning, och det finns en nyfikenhet att prova nya saker i strävan att utvecklas och förbättra sig. Beslutsvägarna är korta vilket innebär att det finns stora möjligheter att genomföra saker, som leder till snabb feedback.SWEP erbjuderDet går bra för SWEP och företaget levererar högre volymer från landskronafabriken än någonsin - i dessa tider blir kvalitet kanske än viktigare och att inte slå sig till ro. Detta gör att du kommer jobba med frågor som står högt upp på agendan. SWEPs ägarbild är stabil och långsiktig och Dover kommer fortsätta att investera i fabriken i Landskrona. SWEP står för en sund personalpolitik vilket bl a avspeglar sig i engagerade medarbetare, en stark teamkänsla och hög trivsel. Viljan att investera i sin personal är stor, både i form av utbildningar och möjligheter att utvecklas internt i nya roller. Produkterna innebär en form av grön teknologi som avsevärt minskar energianvändningen i världen och har en positiv inverkan på miljön.Information och ansökanFör mer information kring tjänsten kontakta rekryteringskonsult Tobias Lorentzon på Inopto, tfn 0735-11 10 60. Tjänsten söks via www.inopto.se. Urval sker löpande varför vi gärna ser att du skickar din ansökan omgående. Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Inopto Sverige AB5692799