Quality Coordinator
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskrona
, Landskrona
, Halmstad
, Helsingborg
, Jönköping
eller i hela Sverige
Quality Coordinator
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Quality Coordinator är en junior roll med stor utvecklingspotential där möjligheten att växa är stor. Med stöttning från mer erfarna kollegor förväntas du bidra med stort engagemang och en vilja att både lära dig nya saker samt uppnå resultat.
Arbetet utförs i tätt samarbete med partners inom både logistikorganisationen och övrig verksamhet. Detta är en självständig roll där stort ansvar ligger på dig i att styra och driva ditt eget arbete utifrån pågående och planerade projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och registrera kvalitetsavvikelser
Eskalera avvikelser enligt givna rutiner
Dokumentera rotorsaker och genomföra analyser med mål att förebygga återkommande kvalitetsavvikelser
Kontinuerlig uppföljning och dokumentation av leverantörer
Analys av kvalitetsavvikelser samt leverantörsprestandaPubliceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig med viss erfarenhet inom logistik, kvalitetsarbete och/eller inköp. Du bör ha ett proaktivt förhållningssätt, ett strukturerat arbetssätt och förmågan att hantera en konstant föränderlig arbetsdag med många pågående uppdrag samtidigt.
För att lyckas i rollen behöver du vara engagerad, ha en positiv attityd och ett stort driv att nå uppsatta mål. Du behöver en god analytisk förmåga samt förmåga att lösa och prioritera uppkomna problem, samt ta beslut kring dessa självständigt. Eftersom rollen inkluderar kontakt med flertalet intressenter och krav på samarbete med dessa krävs att du uppskattar den pågående dialogen och har en god social förmåga.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Stationeringsort är Karlskrona.
Du:
Är strukturerad och snabblärd
Drivs av att slutföra respektive uppgift hela vägen för att konstant uppnå snabba resultat
Gillar att arbeta i en organisation under ständig förändring
Har lätt för samarbete och nätverkande
Har ett positivt synsätt till förbättringsarbete och förändringarKvalifikationer
Goda kunskaper inom Microsoft Office (framförallt Excel, Powerpoint och Visio)
God förmåga att kommunicera både muntligt och i skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Power BI
Erfarenhet av att arbeta i ERP-system
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB caroline.persson@saabgroup.com Jobbnummer
9946855