Quality assurance sökes med start omgående!
Experis AB / Organisationsutvecklarjobb / Tranemo Visa alla organisationsutvecklarjobb i Tranemo
2026-01-02
Vi söker en erfaren Quality Assurance-specialist som under våren kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vår kunds processer, rutiner och system fungerar optimalt. Du blir en viktig del i arbetet med att följa upp kvalitet, driva förbättringar och se till att verksamheten lever upp till gällande regelverk.
Vi söker en Quality Assurance-specialist som under det korta perspektivet, fram till sommaren, kommer att stötta organisationen i arbeten som rör processer, rutiner och system, inklusive ärendehantering. Rollen innebär att du blir en viktig del i att säkerställa kvalitet och följa upp att verksamheten arbetar enligt gällande rutiner och regelverk.
Vi erbjuder en intensiv introduktion, men du behöver ha med dig erfarenhet av kvalitetsarbete - gärna ISO 9001 (ISO 13485 är meriterande men inte ett krav). Erfarenhet från Medtech är ett plus, men inte nödvändigt.
Ansvarsområden
* Säkerställa att kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring följs enligt rutiner.
* Följa upp verifierings- och valideringsaktiviteter.
* Rapportera kvalitets-KPI:er.
* Delta i och leda förbättringsarbete och målarbete.
Säkerställa att verksamheten följer lagar, regler och uppsatta mål.
* Leda arbetet med att upprätta och underhålla kvalitet i inköps- och produktionsflöden.
* Stödja verifierings- och valideringsarbete inom inköp, produktion och produktionsteknik.
* Stödja dokumentation och riskhantering.
* Delta vid leverantörsrevisioner.
* Koordinera CAPA-aktiviteter, kvalitetsavvikelser och reklamationer.
* Ta fram och analysera mätdata som beslutsunderlag.
* Utföra produktrevisioner och följa upp ändringar.
Vi söker dig som har
* Erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna ISO 9001.
* God förståelse för processer och rutiner.
* Förmåga att arbeta självständigt och driva förbättringsarbete.
* Meriterande: erfarenhet från Medtech och ISO 13485.
Start: Omgående
Omfattning: Konsultuppdrag fram till sommaren, med möjlighet till övertagande.
Arbetstider: Dagtid, vardagar, heltid- Viss möjlightet till distansarbete finns.
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund i Tranemo. Det här är ett konsultuppdrag som varar 6 månader. Med mål att gå över till kund.
Om Jefferson Wells
Som konsult på Jefferson Wells får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Johansson via e-post: Therese.johansson@manpower.se
