Quality Assurance Engineer
2026-01-25
Vi letar efter en Quality Assurance Engineer/Supplier Quality Engineer till en av våra kunder där du kommer att ansvarar för ett brett spektrum av kvalitetsrelaterade uppgifter som rör produkter, processer och leverantörer. Du kommer även att spela en central roll i projekt kopplade till framtida produktutveckling för att säkerställa att kvalitetsaspekter integreras tidigt i livscykeln. Rollen fokuserar på att säkerställa systematiska arbetssätt och driva ständiga förbättringar inom organisationen. Som konsult hos oss på Randstad Digital får du en konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtal. Din konsultchef finns alltid där för dig och säkerställer att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag inom olika branscher. Hos Randstad Digital står din personliga utveckling i fokus, och du erbjuds ett stort nätverk och många sociala aktiviteter.
Ansvarsområden
Hantera och utveckla kvalitets- och miljöledningssystem (QMS/EMS) för att säkerställa efterlevnad av internationella standarder och föreskrifter.
Leda och stödja interna, externa, leverantörs- och kundrevisioner för att bibehålla certifieringar (t.ex. ISO).
Delta i utveckling och förbättring av miljöledningsarbete i linje med företagets hållbarhetsmål.
Identifiera, analysera och åtgärda avvikelser i processer eller produkter, både internt och inom leverantörskedjan.
Upprätta och uppdatera formella arbetsinstruktioner för att säkerställa enhetliga kvalitetsprocesser på tvärs av alla avdelningar.
Leda problemlösningsinitiativ kopplade till kund-, leverantörs- eller interna kvalitetsfrågor.
Driva kvalitetsförbättringsprojekt inom organisationen för att stärka produkt- och systemintegritet.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom kvalitetshantering, ingenjörsvetenskap eller annat relevant område, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri.
Erfarenhet av att hantera leverantörskvalitet och genomföra leverantörsrevisioner.
Dokumenterad kompetens inom relevanta standarder såsom ISO 9001, ISO 14001 och AS9100.
Praktisk erfarenhet av problemlösningsmetoder (t.ex. PDCA, 5 Varför).
Svenska och engelska (i tal och skrift).Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
