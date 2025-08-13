Quality Analyst | QC Immunolog, through KellyOCG
2025-08-13
Är du en person som tycker det är spännande att lära sig och utvecklas i en atmosfär där livsviktig medicin produceras dagligen? Då kan rollen som Quality Control Immunolog hos AstraZeneca på produktionsenheten i Södertälje, Sweden Biomanufacturing Center vara något för dig!
Denna tjänst är ett konsultuppdrag på 6 månader (med chans till förlängning) via oss på KellyOCG med start i september.
På AstraZeneca gör alla våra medarbetare skillnad för patienters liv varje dag. Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och ett av Sveriges viktigaste exportföretag. Det här är platsen för dig som är driven, tar personligt ansvar och motiveras av nya utmaningar och oändliga möjligheter. För att bygga vidare på vårt gemensamma ansvar att göra skillnad för människor, miljön och samhället.
Sweden Biomanufacturing Center (SBC) är en central del av AstraZenecas strategi för produktion, kvalitetssäkring och leverans av biologiska läkemedel.
På SBC har vi ett nära samarbete, tar hand om varandra och våra patienter. Här formar vi framtidens medicin genom att producera och leverera avancerade, hållbara biologiska läkemedel samtidigt som vi agerar lanseringssite för nya produkter. Vi verkar i en mångkulturell och global miljö där digitala lösningar, vår LEAN-kultur och hållbarhetsfokus driver oss framåt. Hos oss får du designa din egen väg, driva din utveckling och bygga din karriär.
Vi kan nu erbjuda en mycket spännande möjlighet att bli en del av SBC
Till gruppen QC Bioassay & Sample Management söker vi en medarbetare till vårt arbete inom kvalitetssäkring. Inom kvalitetsorganisationen har vi förmånen att få representera både kundens och företagets intressen samtidigt genom att vi skyddar produkter, tillverkningstillstånd och patient.
Vi söker en lagspelare till en engagerad, sammansvetsad grupp där det sker snabba beslut och man är flexibel och beredd att hjälpa varandra.
Din roll som QC Immunolog
Tjänsten är laborativ och omfattar cellbaserade potency-analyser, cellodling, ELISA samt överföring av nya tekniker. Du arbetar med analytisk kvalitetssäkring enligt gällande cGXP.
På AstraZeneca arbetar vi med LEAN och förbättringar, med syfte att ständigt förbättra och effektivisera verksamheten. Detta arbete är något som värderas högt och som du kommer att vara delaktig i.
Vilken kompetens söker vi?
Naturvetenskaplig högskoleexamen som t ex Bioteknik/ Biokemi/ Cellbiologi/ Biomedicin eller inom Bioassay/Biokemi eller har en lång erfarenhet av arbete med Biokemiska analyser och cellodling
God förmåga att tydligt kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift, både svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med Bioassay och cellodling inom läkemedelsindustrin och har erfarenhet av Good Manufacturing Practice (GMP) /Good Laboratory Practice (GLP).
Som person är du noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Att du själv tar stort ansvar för din egna leveranser samtidigt som att du gillar att jobba i team är för dig en självklarhet.
Ifall du finner detta intressant, tveka inte på att skicka in din ansökan!
Ansök senast 20 augusti.
Varför AstraZeneca?
Vi på AstraZeneca har en hög ambition och en tydlig strategi om hur vi når dit. Det ger oss en klar bild över riktningen för den roll vi tar på oss. Vårt fokus på tillväxt och innovation betyder att det alltid finns spännande och innovativa produkter att kvalitetssäkra när vi tar våra produkter ut på den globala marknaden.
Bli en del av vår miljö, full med expertis och briljans - med tro att bra alltid kan bli bättre. Det betyder att vi söker möjligheter för att addera värde, vi utnyttjar vetenskapen för att förutse risker. En plats där vi ständigt främjar innovation för att hitta nya och bättre sätt att försäkra oss om att vi förbättrar resultaten för våra patienter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KellyOCG Sweden AB
(org.nr 559407-1622) Arbetsplats
AstraZeneca / KellyOCG Sweden AB Jobbnummer
9456632