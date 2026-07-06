QA specialist
Professional Galaxy AB / Grafiska jobb / Uppsala Visa alla grafiska jobb i Uppsala
2026-07-06
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en QA specialist hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-06Kravprofil för detta jobb
Vi söker nu QA-specialister till vår kund i Uppsala. I uppdraget ingår bland annat att granska batch records, utvärdera avvikelser och andra kvalitetsdokument såsom kvalificeringar eller valideringar. Du ska ha lätt att hoppa in hos en ny kund och sätta dig in i deras kvalitetssystem, kunna fatta beslut baserat på din erfarenhet som QA hos andra kunder, kunna jobba självständigt och vara van vid ett högt tempo. Exempel på områden som är meriterande att ha erfarenhet från är aseptisk fyllning, lab, packning eller dataintegritet.
Övrigt Viss flexibilitet kring startdatum finns då vi just nu är mitt i semesterperioden men snabb start är önskvärt.
Uppdragsstart: 2026-07-20
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: Året ut
Område: Sweden\Uppsala län,
Svar senast: 2026-07-15
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Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8026785-2088822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Uppsala Cathedral (visa karta
)
753 10 UPPSALA Jobbnummer
9994655