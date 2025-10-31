QA Specialist
2025-10-31
Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Randstad Life Sciences söker just nu specialister inom QA - Quality Assurance som har erfarenheten av att jobba under kvalitetssystem, främst ISO9001 och ISO13485, för kommande konsultuppdrag hos våra kunder i Uppsala med omnejd. Uppdragen kan innebära arbete med granskning och frisläppning av läkemedel, medicintekniska produkter och råvaror. Vidare kan arbetsuppgifter såsom avvikelsehantering, godkännande av specifikationer, metoder och produktionsprotokoll ingå.
Som konsult hos Randstad Life Sciences är det vi som är din arbetsgivare men du har din dagliga arbetsplats hos någon av våra kunder. Din konsultchef finns alltid nära till hands, både under och mellan uppdrag för att hjälpa dig att utveckla din karriär i den riktning du drömmer om. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Vi erbjuder en tillsvidareanställning som initieras med en 6-månaders provanställning. Är du egenföretagare och intresserad av uppdrag via oss är du också varmt välkommen att söka!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Ansvarsområden
Dagliga arbetsuppgifter kan inkludera:
• Etablera, underhålla och förbättra kvalitetssystem kopplade till ISO9001, ISO13485 och kvalitetskrav för utvecklingsorganisationen
• Kvalitetsgranska och godkänna dokument kopplat till ISO9001, ISO13485 och
godkännande av produktutvecklingsdokumentation
• Förbereda inför frisläppning av inköpt material till produktionen
• Sammanställa kvalitetsdokumentation
• Stötta riskhantering vid läkemedelsutveckling samt utveckling av
medicintekniska produkter
• Samarbeta med andra avdelningar (tex QC, förpackningsutveckling, formulering,
analytisk utveckling)
• Medverka vid utbildning av personal inom avdelningen
• Stötta vid interna och externa myndighetsinspektioner
• Medverka i det ständiga förbättringsarbetet kopplat till kvalitetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning (MSc eller PhD) inom biomedicin, molekylär biologi,
mikrobiologi, kemi, farmakologi
• 2-3 års erfarenhet av kvalitetsarbete och kunskap gällande regulatoriska krav
från läkemedelsindustrin, meriterande om du medverkat i/utfört inspektioner
• Goda kunskaper och erfarenhet inom ISO9001 och ISO13485 samt andra regelverk
relevanta inom läkemedel och medicintekniska produkter
• Tidigare erfarenhet av arbete inom GMP,
• Erfarenhet av läkemedel eller teknisk produktutveckling och riskhantering
• Erfarenhet av frisläppning av läkemedel och material till produktionen
Förmåga att obehindrat uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska då
dokumentation mestadels förekommer på svenska
Som person är du noggrann, flexibel, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att hjälpa andra samtidigt som du ständigt strävar efter att förbättra och
förenkla arbetssätt. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
