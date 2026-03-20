Python- och Linuxkunnig mjukvaruingenjör till test- och HIL-miljöer
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Python- och Linuxkunnig mjukvaruingenjör till test- och HIL-miljöer hos vår kund.
Vi söker nu en erfaren mjukvaruingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom fordonsindustrin. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad miljö där fokus ligger på att utveckla och drifta testplattformar som möjliggör verifiering av mjukvara långt innan fordon finns på plats.
Om uppdraget: Som konsult blir du en del av ett erfaret team som utvecklar och underhåller ramverk och verktyg för test och verifiering i komplexa miljöer. Arbetet spänner över CI-pipelines, Hardware-in-the-Loop (HIL)-riggar och interna fordonsplattformar.
Utveckling och vidareutveckling av testframeworks Arbete med Python samt konfiguration av Linux-system och nätverk Bidra i utveckling med C++ och byggsystem som Bazel Förbättra verktyg för felsökning, monitorering och visualisering Samarbeta i agila team med stort eget ansvar och tekniskt inflytande Bidra till kortare feedbackloopar och mer robust mjukvaruleveransPubliceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Stark kompetens inom Python Gedigen erfarenhet av mjukvaruutveckling inklusive systemdesign, implementation och test Erfarenhet av att arbeta i och konfigurera Linux-miljöer Erfarenhet av att utveckla testbar mjukvara och arbeta med strukturerad testning i CI/CD-miljöer Förmåga att arbeta i komplexa system med flera integrationer Meriterande:
Erfarenhet av Bazel Erfarenhet av Hardware-in-the-Loop (HIL) eller andra hårdvarunära testmiljöer Kunskaper i C++
Övrig information Placeringsort :Göteborg Arbetsmodell: Hybrid Uppdragsperiod: 2026-04-13 till Öppet Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Uppdragslängd: Löpande uppdrag med god möjlighet till förlängning
Övrigt: Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av processen
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438408-1905982".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation
)
411 03 GÖTEBORG
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303
