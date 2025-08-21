Pysslingen Förskolor söker en Rektor
2025-08-21
Pysslingen Förskolor söker en Rektor
Som Rektor inom Pysslingen Förskolor är du med och förverkligar vårt erbjudande "En trygg och stimulerande värld full av möjligheter" mot såväl barn och vårdnadshavare som medarbetare.
Om rollen
Uppdraget innebär att leda och utveckla verksamheten i ett förskoleområde med 2-3 förskolor. Tjänsten är placerad i Stockholm. Som rektor har du fullt ekonomiskt resultatansvar, arbetsmiljö- och personalansvar samt ansvar för att skapa attraktiva förskolor med nöjda barn, medarbetare och vårdnadshavare.
Som pedagogisk ledare och chef ansvarar du för riktning och strategi för respektive förskola och att utbildningen som helhet strävar mot de nationella målen. Rektor ansvarar också för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Med stöd av det övriga teamet i området är det rektor som ansvarar för att alla pedagoger får rätt förutsättningar att arbeta utifrån förskolans läroplan och en bra arbetsmiljö för både barn och medarbetare. I tjänsten ingår utbildnings-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till Skolchef.
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet som rektor inom förskola eller skola och har ett starkt engagemang för att leda våra förskolor
• Har tidigare erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
• Har tidigare erfarenhet av arbetsmiljö- och personalansvar
• Leder strategiskt mål- och resultatstyrt med en stor affärsmässighet i uppdraget
• Förmåga att bygga och leda en effektiv organisation
• Har pedagogisk högskoleutbildning med förskollärar- eller lärarlegitimation
• Har genomgått eller påbörjat rektorsprogrammet
• Har mycket goda kunskaper i svenska språket
• Har hög digital kompetens och lätt för att lära dig nya system
Vi ser även att du
• Är en stark pedagogisk ledare
• Har en styrka i att bygga relationer och kommunicera
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en chefsroll i Sveriges mest attraktiva förskoleföretag med möjlighet att utvecklas och utmanas i en stor koncern. Du leder ett område med flera förskolor och har ett eget team med möjlighet att organisera och delegera arbetet för att nå de givna målen på det sätt som bäst passar den egna organisationen. Du har ett nätverk av kollegor, stöd från staber, förmåner, kollektivavtal och individuell lönesättning. Nyfiken på att veta mer om vårt medarbetarerbjudande? Klicka här.
Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Omfattning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-21
Tycker du att det låter intressant? Vi vill gärna komma i kontakt med dig!
Ansök via länken nedan och bifoga ditt CV och personliga brev. Vi vill ha din ansökan senast den 13 september.
Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Skolchef Maria Westerlund på telefon 0702-138278 eller e-post maria.westerlund@pysslingen.se
HR-chef Lena Jakobsson på lena.jakobsson@academedia.se
Välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
