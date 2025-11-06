Pump / service-tekniker till Halmstad
Sverull ElektroDynamo AB / Maskinreparatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Halmstad
2025-11-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverull ElektroDynamo AB i Halmstad
, Malmö
, Göteborg
, Jönköping
, Eksjö
eller i hela Sverige
Placeringsort: Halmstad
Sverull är en ledande aktör inom industriservice, mekanisk underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela kedjan från produktleverans till montage, underhåll och reparationer. Vi har filialer på 11 orter i Sverige med huvudkontor i Jönköping.
Sverull ägs av industrikoncernen Axel Johnson International. Som auktoriserad servicepartner till Xylem, Grundfos och Wilo och auktoriserad återförsäljare av SKFs produkter samt Value Provider till ABB kan vi erbjuda dig relevanta utbildningar inom pump, motor, transmission och lager.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med erfarenhet av pumpar eller mekanisk service i yrken som servicetekniker, mekaniker eller underhållstekniker. Arbetsuppgifterna omfattas av service & underhåll ute hos många av våra olika kunder, som bland annat är Värmekraftverk, pappersindustrin och VA anläggningar. Felsökning och reparationer utav pumpar, elmotorer och växlar där jobben utförs såväl ute hos kund som i egen verkstad. Du kommer ha mycket kundkontakt och förväntas vara en säljande tekniker där du är med och tar in dina egna jobb.Profil
Som person är du självständig, lösningsorienterad och initiativtagande. Du har inga problem med att resa inom tjänsten.
Elkunskaper är meriterande.
Körkort B krävs för denna tjänst.
Är du personen vi söker?
Skicka ditt CV och Personliga Brev till Ulf Andersson, Verkstadschef Halmstadulf.andersson@sverull.se
Vid frågor, kontakta Ulf på tel: 035-202 0257 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: ulf.andersson@sverull.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker Halmstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sverull ElektroDynamo AB
(org.nr 556289-0110)
Larsfridsvägen 16 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Filialkontor Kontakt
Verkstadschef Halmstad
Ulf Andersson Ulf.andersson@sverull.se 035 2020257 Jobbnummer
9591052