PTP-psykolog till Nordhemskliniken
2026-04-10
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Nordhemskliniken är en centralt belägen klinik som tar emot personer med alkoholberoende, både med och utan psykiatrisk samsjuklighet. Vår målgrupp har en stor bredd gällande funktionsnivå. Våra dörrar öppnas varje vardagsmorgon kl. 8.30 dit patienterna söker på vår drop-in. Kontakten inleds alltid med ett läkarbesök och utifrån behov och målsättning hos patienten utformas en vårdplan. Vi har ett högt flöde med cirka 850 pågående patienter. På Nordhemskliniken finns även poliklinik, vårdavdelning, körkortsmottagning, LTX-mottagning och provtagningscentral. Kliniken har en hög bemanning och stort engagemang för målgruppen. Förbättringsarbeten pågår ständigt för att vi skall kunna fortsätta att möta våra patienter på det bästa och effektivaste sättet.
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program. Varmt välkommen att söka PTP hos oss! Du utför ett brett spektrum av arbetsuppgifter under handledning och specialistläkare och klinikteam finns med i processen. Du kommer tillsammans med din handledare och ytterligare en psykolog från Nordhemskliniken att sitta i samma lokaler som Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa, där ett flertal psykologer arbetar. Din handledare är specialist i klinisk vuxenpsykologi och har lång erfarenhet.
Om arbetet
All behandling på Nordhemskliniken inleds med ett läkarbesök och patienten kan sedan hänvisas till psykolog eller kurator. Vi erbjuder både behandling i grupp och individuellt. Vårt främsta fokus är alkoholberoende, men vi utreder och behandlar även samsjuklighet i form av bl.a. depressions- och ångesttillstånd. Metoden Motiverande samtal (MI) är en grund som du kommer ha god nytta av oavsett var du i framtiden kommer att arbeta. Enligt PTP-föreskrifterna ska minst en fjärdedel av tjänstgöringen omfatta övrigt psykologarbete, något det kommer finnas goda förutsättningar för på Nordhemskliniken.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning till och med 2027-08-31.
Om dig
Vi söker dig som har godkänd psykologexamen.
Vi ser gärna att du har ett intresse och engagemang för målgruppen. Du skall kunna arbeta självständigt med hjälp av handledning och kunna samverka med de olika yrkesgrupperna på kliniken. Det är bra om du är intresserad av att hjälpa till och leda behandling i grupp
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Publiceringsdatum2026-04-10
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9846090