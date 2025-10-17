PTP-psykolog till Luthagens vårdcentral
Information om arbetsplatsen
Luthagens vårdcentral är en mottagning med ett 30-tal anställda och cirka 8600 listade patienter.
Vårt arbete kännetecknas av korta beslutsvägar, högt engagemang, gott samarbete samt en stor vilja att utvecklas och att kunna erbjuda en primärvård av allra högsta kvalitet. Vår målsättning är att alltid ge en trygg och säker vård med hög tillgängligt och det bästa bemötandet.
Vi har en bred kompetens med många olika yrkesgrupper som distriktsläkare, distriktssköterska, sjuksköterska, diabetessjuksköterska, astma- och KOL-sjuksköterska, dietist, psykolog, kurator, fysioterapeut/sjukgymnast samt rehabiliteringskoordinator.Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att ta hand om personer från 18 år och uppåt med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Du kommer att ingå i vårt psykosociala team som består av två psykologer och en kurator. Vi har ett tätt samarbete med regelbundna teammöten. Teamet arbetar också nära övriga professioner på vårdcentralen.
Som psykolog under utbildning arbetar du under handledning av legitimerad psykolog. Ditt arbete kommer huvudsakligen bestå av psykologisk bedömning och behandling. Fokus ligger på korttidsterapi av tillstånd som ångest, depression, stressrelaterade syndrom samt sömnstörningar. Ytterligare arbetsuppgifter är bedömningar samt neuropsykiatrisk screening.
Du skriver remisser samt dokumenterar i journalsystemet Cosmic.
Som PTP-psykolog hos oss kommer du också att ha möjlighet att delta i Region Uppsalas seminarieserie för PTP-psykologer. Kvalifikationer
Du som söker har psykologexamen godkänd för tjänstgöring i Sverige.
Meriterande är om du arbetat i primärvård och har ett särskilt intresse för det. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten söker vi någon med psykodynamisk inriktning (PDT), då våra två psykologer primärt arbetar utifrån denna metod (ISTDP och affektfokuserad terapi).Dina personliga egenskaper
Du har god kommunikationsförmåga och skapar goda relationer med både patienter och kollegor. Vi vill att du delar vår målsättning att alltid ge en trygg och säker vård med det bästa bemötandet för våra patienter.
Du bidrar gärna med din erfarenhet och kunskap i vårt kontinuerliga arbete att utveckla verksamheten och är öppen för nya arbetssätt.
Betydelsefullt är att du har förmåga att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi kan erbjuda dig som anställd ett generöst förmånspaket med bland annat hög friskvårdsersättning samt tillgång till att hyra Praktikertjänst semesterbostäder. Vi tillämpar flextid.
För att du ska trivas och må bra hos oss jobbar vi aktivt för en trygg och hållbar arbetsmiljö.
Ansökningar behandlas fortlöpande så skicka gärna in din ansökan med personligt brev och CV så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
