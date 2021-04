PTP-psykolog till BUP Globen - Region Stockholm - Psykologjobb i Stockholm

Region Stockholm / Psykologjobb / Stockholm2021-04-09BUP Globen är en specialiserad barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för barn och ungdomar i åldern 0-17 år och deras familjer. Mottagningen ligger centralt i Globen-området med några minuters gångväg till två tunnelbanestationer. På mottagningen arbetar cirka 40 medarbetare fördelade på psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, administratörer och enhetschef. Personalgruppen har en bra åldersspridning och stor behandlarerfarenhet. BUP:s länsövergripande "Enheten för döva och hörselskadade" - ett barnpsykiatriskt team som använder teckenspråk i sin kommunikation med familjerna - är också knutet till mottagningen. Personalen är uppdelad i tre tvärprofessionella team. Mottagningen är HBTQ-diplomerad.Om du vill läsa mer om oss och vår verksamhet, besök gärna www.bup.se. 2021-04-09PTP-tjänstgöring omfattar barnpsykiatriskt behandlings- och utredningsarbete, med regelbunden handledning. I arbetsuppgifterna ingår också akut omhändertagande med jourberedskap och samarbete med vårdgrannar.Psykologexamen senast uttagen juni 2021 är ett krav, liksom kunskaper i svenska motsvarande nivå C1. Erfarenhet av arbete inom BUP är meriterande.Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt.AnställningsformTidsbegränsad anställning under 12 månader fr o m tillträdesdatum. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Information om tjänsten lämnas avEnhetschef Per Lindberg och biträdande enhetschef Claudia Aulin Villa, tel:08-123 526 50Fackliga företrädareLiisa Holtay, Psykologförbundet, tel 08-123 404 84Övrig informationVi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningsperioden.Välkommen med din ansökan senast den 18 april 2021.Vi ser fram emot din ansökan!BUP Globen är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-18REGION STOCKHOLM5680543