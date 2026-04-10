PTP-Psykolog till Älvpraktiken vårdcentral
Praktikertjänst AB / Psykologjobb / Kungälv Visa alla psykologjobb i Kungälv
2026-04-10
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! PTP-tjänsten är kvalitetscertifierad av Västra Götalandsregionen och du blir en del av det regionala sammanhållna PTP-programmet.
Information om arbetsplatsen
Vi är en mindre vårdcentral med ett stort fokus på att förstå och tillgodose våra patienters behov. Vi har läkar- och sjuksköterskemottagning, BVC, rehabmottagning, rehabkoordinator och psykolog. Vårdcentralen är belägen i centrala Kungälv och hit tar man sig lätt med både bil och buss. Restiden från centrala Göteborg är ca 25 minuter. Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
En PTP-tjänst på Älvpraktiken kommer att innefatta traditionellt primärvårdsarbete med bedömningar, KBT-behandlingar på individ- och gruppnivå, screening för psykiatrisk problematik och remittering till andra vårdinstanser. Psykologens roll hos oss innefattar dock mycket mer. Du får även lära dig att handleda andra yrkesgrupper samt att arbeta i team kring gemensamma patienter. En väsentlig del av tjänsten kommer också att utgöras av arbete med att utveckla, utvärdera och förbättra vårt arbete med psykisk hälsa. Vi har flera projekt i gång på vårdcentralen som vi önskar att en PTP-psykolog ska driva och utveckla tillsammans med oss. Då det dagliga arbetet, utveckling och samarbete med andra yrkeskategorier utgår från inlärningspsykologiska principer är grundläggande kunskaper i beteendeanalys och KBT en förutsättning.
När det gäller psykisk hälsa arbetar vi helt och hållet teambaserat. Vårt mål är att läkare, psykolog, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor tillsammans med patienten tar fram en gemensam vårdplan vid psykisk ohälsa. Kvalifikationer
Psykologexamen
God förståelse för inlärningspsykologi, beteendeanalys och teorin bakom KBT-behandlingar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill arbeta utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv med beteendeterapi och är intresserad av att bli en vass kliniker. Steget från psykologprogrammet till arbetslivet innebär till stor del att i dagligt arbete översätta sina teoretiska kunskaper till praktik. Vi ser det som vårt uppdrag under utbildningstjänsten att forma dig till att bli en självständig psykolog. Därför efterlyser vi framförallt någon som är prestigelös och villig att lära sig genom att göra.
Övrig information
PTP-handledaren har varit med och startat upp samt strukturerat arbetet kring det psykosociala teamet samt varit drivande i processen att få till en PTP-tjänst då det finns ett stort intresse för rollen som handledare. De senaste tre åren har vi haft PTP-psykologer på mottagningen vilket alla parter upplever har fungerat mycket väl. Vårdcentralens ledningsgrupp utgörs av läkare som deltar i det dagliga patientarbetet och har ett stort förtroende för psykologens kompetens och omdöme. Möjligheten att påverka och förändra arbetssättet är därmed stor. Möjlighet till visst distansarbete finns. PTP-psykologen kommer att delta i regionens PTP-program.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Det finns flexibilitet kring arbetstiderna.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Nordmannatorget 1 (visa karta
)
442 37 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälv Kontakt
Leg Psykolog
Ted Nielsen ted.nielsen@ptj.se Jobbnummer
9846087