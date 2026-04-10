PTP-psykolog sökes till Centrumpraktiken Vårdcentral
Information om arbetsplatsen
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Centrumpraktiken är en del i Praktikerstjänstkoncernen med ca15 000 listande patienter och lite drygt 60 medarbetare. Vårdcentralen är uppdelad i tre team, i vilka man dagligen har ronder och lyfter patientärenden. Syftet med detta arbetssätt är att få till ett närmare samarbete och en mer sammanhållen vård för vårdcentralens samtliga patienter. Förutom läkar- och sjuksköterskemottagning finns här även BVC, Vaccinationsmottagning, Rehabmottagning, Lab och ett team för psykisk hälsa.
Centrumpraktiken är belägen i centrala Kungälv och hit tar man sig lätt med både bil och buss. Restiden från centrala Göteborg är ca 25-30 minuter.
Som PTP-psykolog hos oss på Centrumpraktiken så kommer du träffa många människor, med olika behov av hjälp. De vanligaste orsakerna till att söka sig till samtalsmottagningen är; depressioner, utmattningssyndrom, smärtproblematik, sömnsvårigheter, stress samt olika typer av ångesttillstånd. Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Jobbet består framförallt av att arbeta med bedömningar, psykoedukativa insatser och korttidsterapier, både individuellt och i grupp. Arbetet sker vanligen på vårdcentralen, men vid behov ges även möjligheter till in vivo exponeringar utanför mottagningen. I arbetet ingår även chatt och videobesök i vår egen digitala plattform, Praktikertjänst.
Som en naturlig del i jobbet ingår också ett ständigt utvecklingsarbete av mottagningen där vi strävar efter att utvecklas och förändra arbetet till det bättre för patienterna. Kvalifikationer
För anställning på PTP-tjänst krävs att den sökande erlagt svensk psykologexamen. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av behandlingsarbete inom primärvård och som önskar jobba med KBT behandlingar individuellt såväl som i grupp. Har du tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrkes så ser vi detta som meriterande.
Arbetet kräver att du har god förmåga att arbeta självständigt samt har en god initiativ- och organisationsförmåga. Du gillar såväl personlig utveckling som att utveckla vården för patientgruppen med psykisk ohälsa. Du förväntas också kunna samarbeta med övriga professioner i teamet och med andra vårdaktörer.
Stor vikt kommer att läggas på den sökandes personliga lämplighet.
Övrig information
PTP-tjänsten är kvalitetscertifierad av Västra Götalandsregionen och du blir en del av det regionala sammanhållna PTP-programmet.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Triogatan 5 (visa karta
)
442 49 KUNGÄLV Arbetsplats Kungälv
Kungälv Kontakt
Sofie Bergenholtz sofie.bergenholtz@ptj.se 0760177036 Jobbnummer
9846094