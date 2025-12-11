PTP-psykolog Luthagen
2025-12-11
Nu letar vi efter dig! Välkommen att förstärka oss på Familjeläkarna Luthagen. Vi är ett tryggt psykologgäng med mer än 15 års primärvårdserfarenhet tillsammans. På Familjeläkarna arbetar vi utifrån Integrerad beteendehälsa (IBH), vilket innebär att psykisk hälsa är en integrerad del av vårdcentralen. För att våra patienter ska tas om hand så effektivt som möjligt har vi inga väntelistor eller bedömningssamtal utan patienterna kommer direkt till den personal som jobbar med psykisk hälsa, med god tillgänglighet. Vårt arbetssätt skapar goda förutsättningar för tvärprofessionellt arbete, vilket främjar arbetsmiljön och gör arbetet mer stimulerande. Vi uppskattar att våra patienter får vård snabbt och effektivt, vilket också ger möjligheten till preventivt arbete.
Arbetssättet IBH är fokuserat och effektivt. Studier visar att de allra flesta patienter blir hjälpta efter 1-4 besök, men arbetssättet ger även utrymme för fler besök för de som har behov av det. Vi lägger stor vikt vid kontinuitet och erbjuder alltid patienten att komma åter vid behov. IBH är inte en terapiform utan ett sätt att organisera vårdcentralens arbete med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Att integrera beteendehälsa på vårdcentralerna är ett sätt att organisera vården som lämnar utrymme för flera olika terapiformer (tex. KBT, FACT, MI, self-compassion m.fl.). Vi vill nu förstärka teamet med en PTP-psykolog som nu vill hjälpa oss att leverera hög kvalitet i vården. Hos oss får du en positiv och utvecklande arbetsplats med stort patientfokus. Vi söker dig med engagemang och som brinner för kvalitet i vården. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat och tycker att bemötande gentemot patienter och kollegor är viktigt.
Arbetsuppgifter: Du kommer huvudsakligen arbeta med psykologisk bedömning och behandling av vuxna med ohälsosam stress, ångest, depressioner, sömnsvårigheter och kris. Det kan också förekomma barn och ungdomar, även om det inte är en uttalad inriktning hos oss. På vårdcentralen arbetar du i nära samarbete med andra yrkeskategorier kring patienterna. Det finns även ett nära samarbete mellan psykologerna på alla Familjeläkarnas vårdcentraler. Det ges utbildning varje termin och veckovis kollegial handledning, utöver PTP-handledningen. Arbetet kräver integritet och självständighet i patientarbetet och samtidigt flexibilitet. För att trivas och fungera i arbetet behöver du vara initiativrik och självgående samt besitta en god samarbetsförmåga.
Kompetens: Psykologexamen med grundläggande psykoterapi inom KBT. Vana från vårdcentral önskvärd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
