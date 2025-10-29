PTP-psykolog i VGR
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Starta karriären i Västra Götalandsregionen
Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program!
Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Vi erbjuder en PTP-tjänst med stor bredd och variation belägen i Kungälv under perioden 260301 - 270228
På BUP kommer du att träffa barn och ungdomar samt deras familjer. Du kommer få utbilda dig i och utföra neuropsykiatriska utredningar samt arbeta med behandlande insatser riktade mot barn, ungdomar och föräldrar, både i enskilda samtal och i grupp. Hos oss på BUP jobbar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterska, logoped, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Vi arbetar i team och vänder oss till barn och ungdomar upp till 18 år.Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
Psykologexamen. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet. För att trivas hos oss är det ett plus om du gillar att ha varierande arbetsuppgifter, är nyfiken på att arbeta med barn och ungdomar och deras nätverk, och har erfarenhet och/eller intresse av att fördjupa din kunskap kring neuropsykiatriska funktionsvariationer.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som vi erbjuder anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Välkommen med din ansökan!
