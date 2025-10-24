PTP-psykolog i skola
2025-10-24
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad och bidra till att barn mår bra och lyckas i skolan? Är du relationsskapande, lösningsorienterad, stabil och strukturerad då kan arbetet som psykolog i skola vara något för dig. Som PTP-psykolog ges du här möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med en erfaren skolpsykologgrupp, andra kollegor inom elevhälsan och med rektorer och lärare. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper i det förebyggande och hälsofrämjande psykologarbetet och du ges möjlighet att bli vass på att göra psykologutredningar. För att PTP-året ska bli så bra som möjligt får du handledning av två erfarna skolpsykologer och får även delta i extern handledning tillsammans med övriga psykologer. Du får även en chef med bakgrund som psykolog och över 30 fantastiska kollegor inom den centrala barn- och elevhälsan.
* Som PTP-psykolog stöttar du skolor i det förebyggande och främjande fältet för att elever ska må bra och få bästa möjliga lärande. Det innebär omväxlande arbetsuppgifter.
* Du blir kontaktpsykolog på några skolor vilket innebär att du självständigt får möta dessa verksamheter och de behov som finns där.
* Du kommer att arbeta med stödsamtal till elever
* Du genomför psykologutredningar med frågeställningen intellektuell funktionsnedsättningKvalifikationer
* Formellt krav är psykologexamen.
* Det är meriterande om du har arbetat inom skola. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn.
* Du är bra på att planera och organiserar ditt arbete väl, slutför det som har påbörjats och håller deadlines.
* Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.
* Du arbetar för att hitta lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!
