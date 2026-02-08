PTP Region Värmland 2026
Region Värmland / Psykologjobb / Karlstad Visa alla psykologjobb i Karlstad
2026-02-08
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
PTP Region Värmland
Vi erbjuder kvalitetssäkrade PTP-tjänster med erfarna handledare med start i september 2026.
Hos oss tar du del av ett gediget PTP-program, kollegialt nätverk och efter PTP-året finns stora möjligheter till spännande karriärvägar som legitimerad psykolog i Region Värmland. Via PTP-programmet erbjuds du internutbildning med fokus på att ge dig trygghet i din yrkesroll som psykolog. https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/klinisk-utbildning-och-praktik/psykolog/for-dig-som-ptp-psykolog
De verksamhetsområden som erbjuder PTP-tjänster är:
Tryck på respektive område för att läsa mer om verksamheten.https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e7ahttps://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_7cc075a919c0799a8f27de1#svid10_7cc075a919c0799a8f27de1https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e7c#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e7chttps://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e80#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e80https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e82#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e82https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e84#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e84https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e86#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e86https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_7cc075a919c0799a8f27de7#svid10_7cc075a919c0799a8f27de7https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e88#svid10_11cd82ab194cf085e9a3e88https://regionvarmland.se/ptp?c=svid10_11cd82ab194cf085e9a3e76&c=svid10_7cc075a919c0799a8f27de3#svid10_7cc075a919c0799a8f27de3
Kontaktperson för respektive verksamhet nås via växeln, 010-8315000.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas och växa i din professionella roll. Du kommer att arbeta i en dynamisk och stödjande miljö där handledning och kollegialt utbyte är centrala delar av din vardag.
I arbetet ingår att genomföra psykologiska bedömningar och utredningar av patienter inom olika verksamhetsområden. Detta ger dig en bred och värdefull erfarenhet av att arbeta med både barn, unga och vuxna med olika psykologiska behov. Du kommer också att arbeta med behandling, rådgivning och psykoedukation till patienter som lider av psykisk ohälsa.
Hos oss är du en del av ett tvärprofessionellt team där din kompetens som psykolog bidrar till att skapa helhetslösningar för patienterna. Detta innebär ett nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter och andra professioner. Du blir en del av ett stort nätverk av psykologer och andra yrkesgrupper, vilket ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte, gemensam problemlösning och personlig utveckling.
Beroende på vilket verksamhetsområde du är placerad inom, kan du under din PTP-tjänst få möjlighet att specialisera dig inom olika psykologiska metoder och arbetssätt, som neuropsykologi, psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi eller andra evidensbaserade metoder.
Vem är du?
Vi söker dig med godkänd examen från psykologprogrammet eller förväntas ha det våren 2026. Ingen erfarenhet krävs. Du har lätt för att kommunicera och samverka med patienter, kollegor och andra verksamheter inom regionen. Om du är villig att bidra med arbetsglädje och ta ansvar för våra patienter så är detta organisationen för dig.
Då resor ingår i arbetet i vissa verksamheter så ser vi gärna att du har körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Johanna Storm, studierektor PTP-programmet johanna.storm@regionvarmland.se,0724-641468 Jobbnummer
9729520