Psykologer sökes
Karriärguiden Group Sweden AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta psykologer för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din profession och har ett starkt engagemang för psykisk hälsa. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad psykolog. Vi välkomnar både dig som är ny i rollen (eller söker PTP-tjänst) och dig med lång erfarenhet. Specialistutbildning (t.ex. inom klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi eller barn- och ungdomspsykologi) är meriterande men inget krav.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i tvärprofessionella team tillsammans med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal, samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt.
Är analytisk och flexibel. Du har förmågan att anpassa metoder och arbetssätt utifrån patientens unika förutsättningar och kan hantera varierande problemställningar.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift. Du kan uttrycka dig tydligt i journaler och utlåtanden samt skapa förtroendefulla samtalssituationer.
Har patienten i fokus. Du har ett empatiskt, icke-dömande förhållningssätt och arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att skapa trygghet och förändring.
Exempel på arbetsuppgifter
Bedömning och utredning: Genomföra psykologiska bedömningar och utredningar (t.ex. neuropsykiatriska utredningar eller begåvningsbedömningar) och återkoppla resultat.
Psykologisk behandling: Bedriva behandling individuellt eller i grupp (t.ex. utifrån KBT, PDT eller ACT) för patienter med exempelvis ångest, depression eller stressrelaterad ohälsa.
Konsultation och handledning: Ge konsultativt stöd och handledning till övrig personal, vårdteam eller chefer i psykologiska frågeställningar.
Dokumentation: Löpande journalföring samt författande av utlåtanden och remissvar i relevanta journalsystem (t.ex. TakeCare, Cosmic eller liknande).
Samverkan: Samarbeta med externa aktörer såsom psykiatrin, skola, socialtjänst eller Försäkringskassan för att säkerställa en sammanhållen vårdprocess.Publiceringsdatum2026-02-13Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars
Alternativt på info@medrekmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Medrek.se Jobbnummer
9742231