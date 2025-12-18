Psykolog till WeMind Nynäshamn
2025-12-18
WeMind är kvalitetsledande inom svensk öppenvårdspsykiatri och vår främsta byggsten är självklart våra medarbetare. För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv, jämlik och evidensbaserad vård gör vi skillnad på riktigt.
Att jobba som Psykolog på WeMindPå WeMind utövar vi psykologisk behandling på evidensbaserat, strukturerat och manualbaserat sätt samt mäter behandlingsutfall och kan få så sätt följa upp att patienten får rätt behandling. Det krävs skicklighet att anpassa manual och sitt bemötande till de ofta komplexa patienter vi möter inom psykiatrin. Som stöd har du uppdaterat behandlingsmaterial och kunniga kollegor att bolla med. Träffa våra psykologer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utredning
Bedömning - en del av basutredningen för nya patienter, inför patienters deltagande i olika typer av insatser och vid förnyad vårdplanering
Behandling - alltifrån psykoedukativa insatser i grupp till individuella KBT-behandlingar
WeMind erbjuder dig
Grundlig och strukturerad introduktion
Regelbunden utbildning och kompetensutveckling, både internt och externt. Exempel på intern utbildning är regelbundna lunchföreläsningar med framstående föreläsare om den senaste forskningen och digitala utbildningar via vår utbildningsplattform
Strukturerade och diagnosspecifika vårdprocesser för bedömning, utredning och behandling med utgångspunkt i nationella vårdprogram och den senaste evidensen
Ett aktivt och nära ledarskap av verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig
Kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter
Möjlighet att engagera sig inom utvecklingsprojekt
Din nya arbetsplats
WeMind Nynäshamn är en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med behov av specialistpsykiatrisk vård. På mottagningen arbetar 15 personer inom yrkeskategorierna specialistläkare i psykiatri, psykolog, sjuksköterska, socionom och vårt administrativa team. Gemensamt sätter teamet patienten i centrum och du kan lita på dina kollegors kompetens, tillgänglighet och sociala gemenskap.
Mottagningen ligger i Nynäshamns sjukhus och våra medarbetare pendlar smidigt 30 minuter från Haninge eller 60 minuter från Stockholm central. För oss är det viktigt att vi är en flexibel arbetsgivare med möjlighet till visst distansarbete.
Om dig
Legitimerad psykolog med arbetslivserfarenhet från psykiatrin
Starkt intresse för samt utbildning inom KBT för olika psykiatriska diagnoser
Erfarenhet och intresse för neuropsykiatriska utredningar
Intresse och utbildning inom Dialektisk beteendeterapi (DBT), meriterande
Du är van att arbeta självständigt och trivs med att ta initiativ och att utveckla arbetet framåt. Samtidigt är du flexibel och värdesätter delaktighet och samarbete med andra yrkesgrupper. Du har en positiv inställning och tycker det är viktigt med den sociala arbetsmiljön och teamkänslan.
WeMinds viktigast byggsten är självklart våra medarbetareFör oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Trygg anställning genom kollektivavtal, försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Flexibel arbetssituation med möjlighet till visst distansarbete
Friskvård via Epassi
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026. Trots semestertider så intervjuar vi löpande under ansökningsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Omfattning: Heltid 100%
Placering: Nynäshamn
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Vid patientnära arbete inom WeMind tillämpas kontroll av yrkeslegitimation och utdrag ur belastningsregistret före beslut om anställning enligt gällande riktlinjer.
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta enhetschef David Björk, david.bjork@wemind.se
Vi ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss och hur vi arbetar på WeMind!
David Björk
WeMind Kontakt
