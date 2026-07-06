Psykolog till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö
Region Skåne, Primärvården / Psykologjobb / Malmö Visa alla psykologjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Lundbergsgatan redan idag, nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team!
Välkommen till vår välrenommerade och trivsamma hälsovalsenhet i centrala Malmö. Vi är belägna i populära Slottstaden med många trevliga lunchrestauranger runt knuten och havet på gångavstånd. Hos oss arbetar idag 45 medarbetare inom olika professioner och vi har runt 13 000 patienter listade hos oss, såväl äldre som barnfamiljer. Vi håller en god bemanning och samtliga patienter har en namngiven patientansvarig läkare.
Vi har ett stort engagemang för våra patienter och en mycket god arbetsmiljö där vi gemensamt arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår arbetsplats. Utbildningsklimatet är gott för samtliga medarbetare och vi får mycket uppskattning från våra patienter. Då vi har ett varierat patientunderlag är ingen dag den andra lik, vilket bidrar till ett omväxlande och givande arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Nu välkomnar vi en psykolog till Vårdcentralen Lundsbergatan i Malmö och som psykolog hos oss kommer du att arbeta med genomförande av bedömningar och behandlingar för våra patienter. Det innebär såväl traditionell kognitiv beteendeterapi som internetbaserad. Det kliniska arbetet varierar utifrån patientens behov, vilket kan innefatta allt ifrån rådgivande samtal till längre terapier. Vi har ett stort fokus på att åstadkomma gedigna bedömningar för våra patienter och ge rätt vård utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Vi arbetar mycket med övergripande kunskap om vilka olika möjligheter det finns internt, inom specialistvården men även i samhället i stort för att hjälpa patienten på bästa sätt för att kunna ge rätt typ av insats på rätt nivå.
Vi är två psykologer, i nära samarbete, som arbetar utifrån KBT. Förutom det självständiga patientarbetet träffas psykologerna en gång i veckan för teamarbete där vi gör en första bedömning och fördelning av patientärenden. Vi träffas även för handledning en gång i månaden med extern auktoriserad handledare. På vårdcentralen har vi ett gott samarbete mellan våra olika professioner med avsatt tid dagligen, för konsultationer.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad psykolog med inriktning mot KBT och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av primärvården. Erfarenhet och intresse av att starta och bedriva grupper samt intresse för att arbeta tvärprofessionellt ses som meriterande.
Som person är du initiativtagande och har ett stort intresse för både utveckling och lärande men givetvis också primärvården. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och ser värdet av ett gott samarbete där du själv bidrar till samverkan genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla arbetar för att nå bästa vårdkvaliteten för våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenheter.
Intervjuer kommer att genomföras 26-08-19 och 26-08-20. Besked om intervjuer kommer att komma en vecka före med anledning av sommarledigheter.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen in med din ansökan!
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
217 51 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Gerda Nilsson, Psykologförbundet 0406234741 Jobbnummer
9994264