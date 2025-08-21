Psykolog till Ultuna vårdcentral
Praktikertjänst AB / Psykologjobb / Uppsala Visa alla psykologjobb i Uppsala
2025-08-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
VÄLKOMMEN till Praktikertjänst Ultuna vårdcentral som öppnades i mars 2018! Vårdcentralen ligger belägen centralt i campusområdet Ultuna med ca 40 medarbetare och drygt 10 000 listade patienter.
Här formar vi tillsammans framtidens primärvård med patienten ständigt i fokus. Vi har en hög patentnöjdhet och arbetar aktivt för att vara en omtyckt vårdcentral som månar om trygghet och hälsa för både patienter och personal genom tillgänglighet, kontinuitet och teamarbete.
Under de senaste åren har vi deltagit i Region Uppsalas projekt Stegvis vård psykisk hälsa, som nu implementeras i hela regionen under 2025 - 2027. Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Arbetet på vårdcentral präglas av en helhetssyn på människor och vi har i uppdrag att ta hand om personer med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Insatser för psykisk hälsa utförs teambaserat i samarbete mellan olika yrkeskategorier och behandlande läkare. Som psykolog består dina arbetsuppgifter huvudsakligen av psykologisk bedömning och KBT-behandling anpassat efter patientens behov, individuellt eller i grupp. Fokus ligger på korttidsbehandlingar av tillstånd som ångest, depression, stressrelaterade sjukdomar, svårare kriser och smärtproblematik.
På vår arbetsplats träffar vi våra patienter fysiskt eller via digitala kontakter.
Du kommer att ingå i vår psykosociala professionsgrupp, med två psykologer och två kuratorer. Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning och har gärna erfarenhet från primärvård eller motsvarande individuellt behandlingsarbete.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Dina personliga egenskaper
Du är positiv, självständig, strukturerad och känner dig trygg i din yrkesroll samt har en god kommunikationsförmåga och lätt för att samarbeta. Du har ett genuint intresse för patientvård och vill arbeta för verksamhetens, arbetsgruppens och din egen personliga utveckling.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi är flexibla angående tjänstgöringsgrad och startdatum.
Maila ultunachef@ptj.se
om du vill ha mer information.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Uppsala län, Ultuna Vårdcentral Jobbnummer
9469531