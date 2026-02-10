Psykolog till Samariterhemmets vårdcentral, vikariat
Samariterhemmets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker nu dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta med oss på Samariterhemmets vårdcentral!
Gillar du variation i arbetet? Vi inom primärvården möter människor i livets alla skeden och ingen dag är den andra lik. Tjänsten som utlyses avser ett vikariat under ett år med tillträde i maj 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan regelbundna nätverksträffar med andra psykologer inom samlad primärvård och därtill utbildningsdagar för kompetensutveckling. Du får utbildning i vår regiongemensamma vårdprocess och ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor samt tillgång till stödfunktioner och specialistpsykologer. Som psykolog hos oss har du möjlighet till grupphandledning tillsammans med kollega.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmånspaket via vårt kollektivavtal. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Som psykolog arbetar du med psykisk ohälsa och psykologiska aspekter av hälsobesvär, samt bidrar med det psykologiska perspektivet som kompletterar det medicinska och sociala perspektivet på vårdcentralen. Du arbetar självständigt med primärvårdsanpassade arbetssätt med vuxna personer från 18 år och samarbetar även med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen samt andra aktörer.
Vanliga problemområden som psykologen möter är depression, ångestproblematik, sömnproblem, och stress. Vi arbetar med triage, stegvis bedömning och behandling utifrån en regionsgemensam vårdprocess för psykisk ohälsa. Arbetet innebär psykologisk bedömning och diagnostik, rådgivning, behandling och hantering av remisser. Behandling ges utifrån den nationella kunskapsstyrningen och både i grupp och individuellt, via video och i rummet. Våra insatser inkluderar stöd till självhjälp, psykologisk rådgivning samt kortare och längre insatser utifrån patienternas primärvårdsbehov. Som psykolog kommer du vara en del i vårt psykosociala team som består av två psykologer och två kuratorer. Handledning och fortbildningsuppdrag av annan personal kan förekomma.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och med goda kunskaper i diagnostik och evidensbaserade behandlingsmetoder. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i primärvård.
För att trivas i arbetet behöver du vara bekväm med att hantera stora flöden av patienter och kombinationer av bedömningar, kortare och längre insatser. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande. För att lyckas i arbetet behöver du ha en god pedagogisk förmåga och lätt för att skapa kontakt med patienter och sätta dig in i deras perspektiv eller situation.
Vidare har du en god förmåga att samarbeta, är lyhörd och löser utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt samt planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt inom uppsatta tidsramar. Du har kapacitet att arbeta självständigt samt är kvalitetsmedveten. Utöver det ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Arbetet förutsätter ett intresse för och förmåga att arbeta i team och att du motiveras av att utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Samariterhemmets vårdcentral ligger mitt i centrala Uppsala, ett stenkast från Resecentrum. Vår vårdcentral är en stor verksamhet med drygt 13 700 listade patienter. Tillsammans är vi drygt 80 medarbetare och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats.
Vårdcentralen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vi vill att du ska trivas och utvecklas hos oss. Därför ger vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter i en stimulerande miljö. Våra vårdcentraler finns i hela länet. Vi arbetar med patienten, i team på vårdcentralen och samarbetar med kollegor på olika vårdnivåer - tillsammans för din hälsa.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta Gruppchef Karin Gustafsson Norring på e-post: karin.gustafsson.norring@regionuppsala.se
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, bevis på legitimation och övriga bilagor som visar din åberopade kompetens för tjänsten. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
