Psykolog till Rättspsykiatrin - vikariat
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Göteborg Visa alla psykologjobb i Göteborg
2026-01-02
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset med uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård.
Verksamheten disponerar sluten samt öppenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning. Rättspsykiatrin vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av psykiatrisk specialistvård och vissa särskilt vårdkrävande. Rättspsykiatrin har i tillägg till den vård som bedrivs även ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa. Rättspsykiatrin har ett nära samarbete med forskningsenheten CELAM (Centrum för Etik, Juridik och Mental hälsa) CELAM är en tvärvetenskaplig centrumbildning som huserar på Rågården.
Vad erbjuder vi dig?
Rättspsykiatrin bedriver och utvecklar specialistvård med fokus på tvärprofessionell rehabilitering. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i tätt samarbete med kollegor av olika professioner bedriver rehabilitering och behandling. Rättspsykiatrins unika förutsättningar avseende resurser och faciliteter innebär särskilda förutsättningar för ett gediget rehabiliteringsarbete. Inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds du möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen. Du erbjuds även tillgång till slutenvårdsverksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng, för eget bruk. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag samt företagshälsovård.
Om arbetet
Hos oss ingår du i en tvärprofessionell arbetsgrupp med flera olika yrkeskategorier. Dina huvudsakliga uppgifter är att bedriva utredning, bedömning, behandling samt konsultation gentemot övrig personal. En viktig arbetsuppgift är också att delta i genomförandet och kommuniceringen av riskbedömningar under patientens vårdtid. Du arbetar i team där du tillsammans med andra yrkeskompetenser ansvarar för planeringen och genomförandet av våra patienters vård och rehabilitering.
Tjänsten är ett vikariat under 2026.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Det är meriterande om du har erfarenhet av rätts- och/eller psykiatri. Det är även meriterande om du tidigare har arbetet inom annan forensisk verksamhet såsom kriminalvård, SiS och/eller arbete med frihetsberövande och tvång.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
