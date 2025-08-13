Psykolog till Göteborg
2025-08-13
Vill du tillsammans med ett engagerat team vara med och bygga upp en ny psykiatrisk mottagning med fokus på neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av regionen samt privat- och försäkringsvård, då är detta något för dig.Aleris Psykiatri sitter i centralt belägna lokaler på Järntorget. Tjänstgöring hos oss medför inga resor i regionen.
Om oss Aleris har lång erfarenhet av att bedriva specialiserad psykiatri. Vi erbjuder våra patienter och deras närstående hög tillgänglighet, delaktighet, gott bemötande och evidensbaserad vård. Med snabba beslutsvägar och tydligt ledarskap är vi snabbfotade och ledande inom psykiatrisk vård.
Rollen Vi söker nu en legitimerad psykolog som vill vara en i gänget i en ny verksamhet och arbeta med neuropsykiatriska utredningar och behandling med kognitiv beteendeterapi. Du kommer att arbeta med:
Neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna
Psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi
Eftersom mottagningen är nystartad så kommer du självklart att ha en viktig roll i att utveckla och forma verksamheten genom att vara delaktig i utformning av rutiner, riktlinjer och vårdprocesser.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Om dig Vi söker dig som brinner för att skapa en modern psykiatri. Du drivs av att öka tillgänglighet och att hjälpa fler genom smarta arbetssätt. Som person är du trygg, prestigelös, empatisk, flexibel och har lätt att samarbeta. Du är självgående, initiativtagande och strukturerad i ditt arbete.
Bakgrund
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrin och/eller primärvården
Erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning av barn i minst två år
Meriterande är erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning av både barn och vuxna
Särskilt meriterande om du är specialist i neuropsykologi
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid (vi tillämpar 6 månaders provanställning) Tillträde: Så snart som möjligt Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och är nyfiken på att veta mer om oss. Vi rekommenderar dig att ansöka redan nu då vi gör löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Li Wolf på li.wolf@aleris.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9457330