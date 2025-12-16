Psykolog till Elevhälsoenheten
Vill du ha ett spännande, varierande och utmanande arbete? Vi söker nu en vikarie under vårterminen -26 då en av våra psykologer är tjänstledig.
Arbetet riktar sig mot grundskolan åk f-9. Anställningen är inom för- och grundskoleförvaltningens centrala Elevhälsoenhet vilken innefattar ca 30 medarbetare med olika yrkesgrupper som specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och skolläkare. Verksamheten bedrivs dels på Elevhälsoenheten i centrala Mora i samma hus som Mora Familjecentral och dels i verksamheterna på våra för- och grundskolor samt till viss del även på gymnasiet då de köper vissa tjänster av oss. Vi har i dagsläget en skolpsykolog anställd. Vikariatet omfattar 60% under vårterminen med eventuella möjligheter till förlängning.
Vi erbjuder dig kollegialt stöd bland annat i form av yrkesträffar med en erfaren kollega samt extern handledning tillsammans med kollega. Du arbetar dagtid, vardagar och har själv möjlighet att påverka din arbetstid inom vissa ramar, vissa administrativa arbetsmoment kan ske på distans i överenskommelse med chef. Du får ett friskvårdbidrag med 1200 kr/år. Dina arbetsuppgifter
Psykologen inom skolan har en viktig roll i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och arbetar för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål samt främja elevernas psykiska hälsa. Skolpsykologerna i den centrala Elevhälsoenheten arbetar med fokus på organisations-, grupp- samt individnivå. Uppdragen består bland annat i att vara en del av skolornas elevhälsoteam (EHT) samt Elevhälsoenhetens resursteam där din kompetens kompletterar övriga yrkesprofessioner. Du ska ge konsultation och handledning enskilt eller i grupp till skolans personal samt genomföra kartläggningar och bedömningar. Som psykolog inom skolan ska du bidra till helheten inom elevhälsan genom din yrkeskompetens och profession.Kvalifikationer
Du ska ha en psykologutbildning. Det är meriterande med erfarenhet från yrket och av arbete inom skolans verksamheter. Du ska ha förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare, rektor, skolans personal, kolleger och externa aktörer då samarbete är en stor del av arbetet. Du ska bidra till elevhälsans arbete med din yrkeskompetens och ha förmåga att arbeta i tvärprofessionella team. Du är kommunikativ, med en kund- och medborgarinriktad inställning. Du kan också strukturera upp ditt eget arbete och ha förmåga att kunna arbeta självständigt där du styr din egen agenda och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Du är flexibel, har ett positivt förhållningssätt, är lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Psykologlegitimation
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling.



