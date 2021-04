Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Bolln - Region Gävleborg. - Psykologjobb i Bollnäs

Region Gävleborg. / Psykologjobb / Bollnäs2021-04-06Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Bollnäs har södra Hälsingland som upptagningsområde vilket innefattar kommunerna Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn. BUP har i uppdrag att bedöma, utreda och behandla barn och unga i åldrarna 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsa.Mottagningen består idag av cirka 20 medarbetare och personalgruppen består av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, skötare samt medicinsk sekreterare. Vi har en väl fungerande samverkan med andra aktörer inom kommunen samt regionen och arbetar för gemensam kontinuerlig utveckling. Vi ser utvecklingen av den digitala vården som en viktig del i att säkra upp vården för våra barn och ungdomar i framtiden.Ta chansen att bli en del av vårt kunskapstäta team och sök dig till oss på BUP-öppenvårdsmottagning i Bollnäs!2021-04-06Vi utökar nu vårt psykologteam och söker dig som är legitimerad psykolog eller har fullgjort en psykologutbildning med giltig examen. Utredning och behandling sker oftast i tvärprofessionella team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud utifrån olika teoretiska modeller. Stor del av arbetsuppgifterna består av neuropsykiatriska utredningar då BUP har i uppgift att utreda all neuropsykiatrisk problematik samt Autismspektrumstörning för barn över 6 år.Som psykolog hos oss kommer du att:utifrån verksamhetens behov arbeta varierat med att utreda, behandla samt utföra psykoedukativt arbete både individuellt och i grupparbeta med barn i åldrarna 0-17 år med medelsvår till svår psykisk ohälsaarbeta teambaserat i tätt samarbete med andra professioner.Hos oss får du:arbeta inom ett kunskapsintensivt verksamhetsområde i ständig utvecklingvara en del av en arbetsplats som ser positivt på önskemål angående individuell utveckling och utbildningvara med i utveckling och implementering av vårdprogrambli en del av ett team med mycket kompetens och erfarenhet.Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!Vi ser att du är en person som är lyhörd samt har lätt för att samarbeta samt kommunicera med andra. Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du har en förmåga att kunna organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar initiativ, arbetar målfokuserat samt har förmågan att fatta egna beslut och kan självständigt driva ditt arbete framåt.I rollen som psykolog ska du:vara legitimerad psykologkunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med barn, unga och deras familjer och/eller psykiatri. Specialistkompetens eller fördjupade kunskaper inom neuropsykiatri samt erfarenhet av arbete med socialtjänst ses som meriterande.Vi välkomnar även dig som PTP-psykolog med giltig psykologexamen.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund: professionalism & ansvar, respekt & ödmjukhet och öppenhet & ärlighet.Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Med cirka 7 500 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi vill ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att erbjuda högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling ökar vi attraktionskraften för vår region. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Region Gävleborg.5674635