Psykolog Rättspsykiatrin
Västra Götalandsregionen / Psykologjobb / Vänersborg Visa alla psykologjobb i Vänersborg
2025-11-10
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker legitimerade psykologer till rättspsykiatrin på Brinkåsen!
Rättspsykiatrin Brinkåsen
Rättspsykiatrin på Brinkåsen består sammanlagt av fem vårdavdelningar med olika inriktning utifrån psykiatrisk diagnos.
Gemensamt för alla vårdavdelningar är att våra patienter är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård. Anläggningen erbjuder en hälsofrämjande vårdmiljö där verksamheten bedrivs i moderna och verksamhetsanpassade lokaler.
Vårt uppdrag är att genom vård och behandling öka patientens psykiska hälsa. Vårt mål är att få patienten mer delaktig i sin vård. Att individualisera vårdinsatserna ökar förutsättningarna för patienten att få kontroll över sin sjukdom och därmed förhindra återfall i brottslighet.
På anläggningen finns flera olika kompetenser och professioner som stöd i våra vårdprocesser med syfte att nå våra behandlingsmål.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som psykolog kommer du att arbeta med utredningar och riskbedömningar, individuellt anpassade behandlingsinsatser, handledning/undervisning till övrig personal. Andra uppgifter är riskhantering utifrån det brottspreventiva arbetet, deltagande vid vårdplaneringsmöten samt att vara med och främja det psykologiska perspektivet under ronder. Du kommer att ingå i ett team med läkare, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska, socialpedagog och skötare. I tjänsten finns stort utrymme för att själv planera sitt arbete.
Vi värdesätter ett långsiktigt och kvalitetsinriktat perspektiv syftande till att utforma och bedriva individuellt anpassade vårdinsatser och erforderliga brottspreventiva interventioner. Det innebär bland annat att möta patienternas förutsättningar utifrån diagnos med evidensbaserade behandlingsmetoder.Kvalifikationer
Legitimerad psykolog.
Intresse för forensisk psykologi liksom tidigare erfarenhet av psykologisk utredning och behandling, kompetens inom evidensbaserade behandlingsmetoder är meriterande.
Vi jobbar i team och har kontinuerlig kontakt med närstående och vårdgrannar och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga till samarbete. Egenskaper som flexibilitet, att kunna arbeta i team likväl som självständigt samt en god empatisk förmåga är något vi också värderar högt.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur Misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Sektion 3 Kontakt
Viveca Björlin Löfgren, Leg psykolog 010-4734016 Jobbnummer
9596344