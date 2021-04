Psykolog/PTP-psykolog inom habilitering - Region Kalmar län - Psykologjobb i Kalmar

Prenumerera på nya jobb hos Region Kalmar län

Region Kalmar län / Psykologjobb / Kalmar2021-04-14Vi erbjuderVill du göra en positiv skillnad för våra barn och ungdomar, deras familjer och nätverk här på Habiliteringen? Vi erbjuder dig ett varierande och givande arbete.Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömningar och utredningar, utbildningsinsatser, rådgivning och samtalsstöd samt teamarbete.Arbetet som psykolog vid habiliteringen är utvecklande för dig som vill specialisera dig inom neuropsykologi. Det psykologiska och medicinska perspektivet vägs samman mer omfattande än inom andra verksamheter. Man måste ständigt ta in nya perspektiv och ta hänsyn till en mängd olika faktorer som kan påverka kognition och beteende. Habiliteringens arbetssätt bygger på teamarbete. Som psykolog är du en viktig del i teamarbetet och bidrar till att se till helheten för barnet och familjen. Vi jobbar med att locka fram möjligheterna och det friska hos barnet vilket både är utmanande, lärorikt och meningsfullt. Vi stöttar de som själva har svårare att göra sin röst hörd. Du kommer även att arbeta med gruppverksamhet och utbildningsinsatser och samarbeta med andra verksamheter både inom och utanför sjukhuset. Hos oss har du möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder dig regelbunden intern och extern handledning, utbildningar inom arbetsområde samt möjlighet till specialistutbildning.Som PTP-psykolog är du en viktig del i teamarbetet och bidrar till att se helheten. Arbetet är utmanande, lärorikt och meningsfullt och passar dig som vill utveckla dina kunskaper inom neuropsykologi. Vi erbjuder dig kompetensutveckling utifrån individuell utvecklingsplan, intern- och extern handledning av erfarna psykologer. Dessutom, under din PTP-tjänstgöring erbjuder Region Kalmar län ett PTP-program med nätverksträffar och utbildningstillfällen en gång per månad tillsammans med andra PTP-psykologer från regionens olika verksamheter. Studierektor för PTP-programmet finns liksom handledare. Anställningen som PTP-psykolog är tidsbegränsad enligt särskild lag (12 månader), efter tjänstgöringen finns möjlighet till tillsvidareanställning.Arbetstiden är förlagd vardagar dagtid måndag till fredag.Kolla gärna in vår film som en av våra läkare på Habiliteringen har gjort: https://www.youtube.com/watch?v=ZOZU_I5hBa4 Vi sökerBåde dig som är legitimerad psykolog och dig som har psykologexamen. Som person har du god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Du har ett empatiskt förhållningssätt, är flexibel och tar initiativ samt trivs med att arbeta i team. Stor hänsyn tas även till god samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav.Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!Vår arbetsplatsHabiliteringen är en specialistverksamhet som ger stöd till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi arbetar i tvärprofessionella team där det ingår arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog. Teamet har också tillgång till medicinsk sekreterare, fritidssamordnare och It-tekniker. Habiliteringen arbetar gentemot hela södra Kalmar län och är lokaliserade på Länssjukhuset i Kalmar.Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat - detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet.Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss!Mångfald på arbetsplatsen:Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-14Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-05REGION KALMAR LÄN5690168