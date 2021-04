Psykolog med KBT steg 2 till Achima Care Ekeby - Achima Care AB - Psykologjobb i Helsingborg

Achima Care AB / Psykologjobb / Helsingborg2021-04-07Nu söker vi dig som är legitimerad psykolog och har KBT 2 kompetens till vår vårdcentral i Ekeby utanför Helsingborg!Som psykolog hos oss kommer du att göra bedömningar, utreda och behandla patienter med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du blir en viktig del i vårt team då vi vill arbeta med god tillgänglighet, korta väntetider och snabbt omhändertagande för våra patienter. Vi vill styra våra patienter till rätt kompetens där du som psykolog kommer att ha en viktig funktion.Arbetet som psykolog på vårdcentral präglas av en helhetssyn på människan och en vilja att erbjuda ett tidigt och adekvat omhändertagande. På vårdcentralen arbetar vi tvärprofessionellt där du kommer att ha ett nära samarbete med andra yrkesgrupper. Vi arbetar enligt IBH vilket är en teambaserad primärvårdsmodell och du blir då helt integrerad i mottagningens verksamhet. Du kommer även arbeta med KBT 2 på individnivå och det finns även möjlighet att arbeta med en internetbaserad metod.Som person är du självgående, flexibel och utvecklingsorienterad. Du kommer att arbeta och vara delaktig i att utveckla mottagningen. Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet som legitimerad psykolog och gärna med erfarenhet av primärvård. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.2021-04-07Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställningTillträde 1/7 alternativt enligt överenskommelseOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, ekonomi, inköp, marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till verksamhetschef Isak Lindstedt på isak.lindstedt@achima.se alternativt på telefon 073-324 81 58.Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674886