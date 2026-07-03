Psykolog med fokus på bedömningssamtal
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2026-07-03
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Om Nova Psykiatri
Nova Psykiatri grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova Psykiatri grundades i januari 2024 och har idag 70+ medarbetare – och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, men även att folk ska trivas bättre här än någon annanstans.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen - Psykolog med fokus på bedömningssamtal och första patientkontakt
Vi söker psykologer till Nova Psykiatri som vill vara med på vår spännande tillväxtresa. Vi hoppas kunna erbjuda dig Sveriges bästa och roligaste psykologtjänst.
Du är den första personen patienten möter hos Nova Psykiatri, och din insats är avgörande för att varje patient ska känna sig sedd, trygg och rätt omhändertagen från start. Kärnan i arbetet är bedömningssamtal via video, där du kartlägger symtombild och behov.
Är du i stället intresserad av en roll som utredande psykolog? Välkommen att söka den tjänsterna här: Stockholm, Göteborg, Malmö.
Primära arbetsuppgifter:
Du har en nyckelroll i patientens första kontakt med Nova Psykiatri. Genom effektiva bedömningssamtal via video identifierar du symtombild och behov, samtidigt som du skapar ett starkt förtroende för vår verksamhet. Rollen kräver både klinisk precision och förmåga att kommunicera tydligt och övertygande. Du trivs i ett tempo där resultat, kvalitet och patientnöjdhet går hand i hand, och du samarbetar med ett team av psykologer som delar samma driv.
Vara navet mellan patienter, vårdkoordinatorer och utredande psykologer.
Utveckla och förbättra rutiner och processer kring bedömningar.
Arbetet kan även komma att innefatta andra uppgifter, som exempelvis utredning eller behandling.
Vem vi söker
Du brinner för att göra skillnad – och du gör det med energi. Du trivs i en miljö där man ständigt utvecklas och där engagemang och kvalitet märks i mötet med patienten. Du vill bidra till att fler får hjälp på ett sätt som känns både professionellt och personligt.
Du har en god social förmåga, trivs i mötet med nya människor och lägger stort fokus på att skapa förtroende och goda relationer.
Du som söker PTP är också välkommen att söka tjänsten.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att få vara med på en spännande företagsresa mot att ha Sveriges nöjdaste patienter och anställda.
Stor grad av frihet och eget ansvar.
Regelbunden handledning av duktiga och erfarna psykologer.
Flexibla arbetstider: Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Hybrid/Distans: Flexibelt upplägg – arbeta helt eller delvis på distans.
Var med och påverka och förbättra verksamheten. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Konkurrenskraftig lön.
Tjänstepension.
Friskvårdsbidrag: 5000 SEK per år.
5 veckors semester, med 1 extra semesterdag för varje år du är kvar på företaget.
Användarvänlig teknik: Nova erbjuder Macbook till alla anställda, samt Ipads för all psykologisk testning. Utöver det får du bl.a. skärm, hörlurar och kamera för hemarbete, samt nya och användarvänliga system att arbeta i.
Möjligheter till vidareutbildningar såväl internt som externt.
Sociala aktiviteter tillsammans såsom AW:s, fester och events tillsammans med kollegor.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter, ladda upp ditt CV och skriv en kort introduktion om dig själv.
CV-granskning: Vi granskar ansökningar löpande och bedömer erfarenhet, meriter och hur väl du passar för rollen.
Psykometriskt test: Som nästa steg kommer du att få genomföra ett digitalt logiskt test (ca 10-15 minuter). Testet används som en del av urvalsprocessen för att stödja en strukturerad och objektiv bedömning
Videointervjuer: Om du går vidare i processen kommer vi att bjuda in dig till en eller flera intervjuer via video, där du får möjlighet att lära känna oss och ställa frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985268-2085058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Health Group AB
(org.nr 559361-8332), https://novapsykiatrisverigeab.teamtailor.com
Narvavägen 12 (visa karta
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115 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Nova Psykiatri Jobbnummer
9991550