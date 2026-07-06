Psykolog med DBT kompetens till WeMind Psykiatri
Wemind AB / Psykologjobb / Stockholm Visa alla psykologjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Värmdö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta evidensbaserat, följa behandlingsresultat systematiskt och få mer tid för det kliniska arbetet?
På WeMind får du en central roll i specialistpsykiatrin där du arbetar med bedömning, behandling och utredning i nära samarbete med erfarna kollegor som du kan diskutera komplexa kliniska frågeställningar med. Här kombinerar vi hög klinisk kvalitet med struktur, uppföljning och kontinuerlig utveckling – för både patienter och medarbetare.
Vi erbjuder dig
Evidensbaserad specialistpsykiatri med tydliga vårdprocesser
Mätningsbaserad vård som stärker behandlingskvaliteten
Mindre administration genom digitala uppföljningar
Regelbunden kompetensutveckling
Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja – vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse och erfarenhet för dialektisk beteendeterapi (DBT) till vår öppenvårdsverksamhet. Hos oss arbetar du i ett multiprofessionellt team med fokus på evidensbaserad vård för patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende.
Arbetsuppgifter inkluderar DBT-behandling i både grupp och individuellt, samarbete i team samt kontakt med närstående och andra vårdaktörer.
Psykologiska bedömningar
Individuella och gruppbaserade KBT-behandlingar
Neuropsykiatriska utredningar
Behandlingsuppföljning och kvalitetsarbete
Om arbetsplatsen
WeMind Spånga är en öppenvårdsmottagning inom specialistpsykiatri. Hos oss möter du en verksamhet som präglas av engagemang, professionalism och ett genuint fokus på patientens bästa.
Mottagningen ligger centralt i Spånga med gångavstånd till centrum och goda kommunikationer, vilket gör det enkelt att ta sig till och från arbetet.
Om dig
Legitimerad psykolog
Erfarenhet av DBT/färdighetsträning
Erfarenhet från specialistpsykiatri (meriterande)
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar (meriterande)
Du trivs med att arbeta strukturerat och evidensbaserat, tar ansvar för dina behandlingar och uppskattar att kombinera självständigt arbete med nära samarbete i team.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse
Placering: Spånga
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan senast 9 augusti 2026.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Camilla Gammel Enhetschef, på camilla.gammel@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Camilla Gammel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023943-2087784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeMind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Stormbyvägen 2 (visa karta
)
163 55 SPÅNGA Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9994061