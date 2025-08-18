Psykolog / kurator Vårdcentral 20 %
Psykolog eller kurator till Malmö City och Limhamn
Motiveras du av förändring och utveckling? Vill du hjälpa dem som behöver det mest och se till att våra invånare får ett friskare, tryggare och rikare liv? Då är Vårdcentralen Liwia något för dig. Vårdcentralen Liwia är en modern vårdcentral på uppdrag av Region Skåne. Vårdcentralen finns i Malmö City och på Limhamn.
Just nu söker Vårdcentralen Liwia psykolog eller kurator till teamet.
Hos oss har du möjlighet att arbeta hemifrån och möjlighet att påverka hur du förlägger din arbetstid.
Kvalifikationer för tjänsten
Legitimerad psykolog med KBT-inriktning (inkl. iKBT) alternativt kurator/psykoterapeut inom KBT steg 1 och 2.
Erfarenhet inom svensk primärvård, psykiatri eller företagshälsovård.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Det är meriterande om du även genomfört utbildning som rehabkoordinator, känner dig trygg i stödjandet av sjukskrivna patienter i deras rehabiliteringsprocess och underlättar deras åtgång till arbetslivet. Det innebär samarbete med externa aktörer som Försäkringskassan och arbetsgivare.
I rollen, möter du patienter som söker för olika psykiska besvär. Många gånger blir kontakten en första vårdinstans för patienter med olika typer av psykisk ohälsa. Arbetet innebär bland annat bedömning av nybesök, KBT-behandling (ink. iKBT) och remittering till öppenvården. Du kommer arbeta tvärprofessionellt med övriga i teamet med olika personalkategorier, som bland annat läkare, dietist, sjuksköterska, arbetsterapeut.
Vem söker vi? Vi söker engagerade psykolog eller kurator som vill vara med och lägga grunden för vårdcentralen. Nu har just du chansen att vara med att påverka och bygga upp vårdcentralen tillsammans med ett härligt team!
Som ny verksamhet, läggs stor vikt vid personliga egenskaper. Vi är öppna för att prova nya och effektiva arbetssätt, varför man bör vara öppen och nyfiken på det. Vi sätter tyngd på egenskaper som att tycka om att jobba prestigelöst, att vara flexibel och nyfiken. Vid nystartade verksamheter är det viktigt att ha tålamod och tycka att det är kul att skapa något nytt tillsammans, som inte redan finns på plats.
För att trivas hos oss behöver du i dina beslut ha ett gott omdöme, och en god kommunikativ förmåga på svenska i såväl tal som skrift.
Anställningsform och omfattning:
Deltid på ca 20 % / timanställning
Vårdcentralens öppettider:
Helgfria vardagar 08-17:00
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Obs! Rekrytering sker löpande och kontakt tas enbart om ovan kvalifikationer är uppfyllda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@liwia.se Arbetsgivare MCH AB
(org.nr 559273-4197) Arbetsplats
Liwia Vårdcentral Jobbnummer
9463885