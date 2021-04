Psykolog för NP-utredningar till växande verksamhet - Modigo AB - Psykologjobb i Göteborg

Modigo AB / Psykologjobb / Göteborg2021-04-21Vill du arbeta på en flexibel arbetsplats som ser och tar hänsyn till individen - både gällande anställda och patienter? Drivs du av att göra neuropsykiatriska utredningar med hög kvalitet? Vill du jobba på ett företag med fria arbetstider, tydliga mål och ha möjlighet till bonus? Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med engagerade, erfarna och skickliga kollegor.Modigo är ett väletablerat företag som arbetar med neuropsykiatriska utredningar samt med psykologisk behandling. Vi arbetar alltid enligt evidensbaserade metoder och tummar aldrig på kvalitet. Modigo har mottagningar i Göteborg, Lund, Stockholm och Sundsvall. Vår VD/verksamhetschef och samtliga enhetschefer är alla psykologer med gedigen klinisk psykiatrisk erfarenhet. Våra värderingar mod, kvalitet och medmänsklighet beskriver oss väl och är våra ledstjärnor i såväl beslutsfattande som i vårt dagliga arbete.Vi har avtal och ett gott samarbete med bland andra Västra Götalandsregionen. Då vår verksamhet växer söker vi nu ytterligare en psykolog som kommer arbeta främst med neuropsykiatriska utredningar av vuxna och/eller barn och ungdomar. Vi arbetar under devisen "frihet under ansvar" vilket innebär att du kommer ha stor frihet att lägga upp ditt arbete och dina arbetstider på ett sätt som passar just dig och din livssituation. En stor del av arbetet kan du, om du så önskar, förlägga i hemmet. Våra psykologer har regelbunden handledning och vi har goda möjligheter till fortbildning.Vi söker dig som har svensk legitimation som psykolog, minst två års yrkeserfarenhet av neuropsykiatriska utredningar samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du arbetar självständigt, är kreativ och vill vara med och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.Om du har några frågor kring tjänsten så kontakta vår enhetschef för Göteborg, Anna Gabrielsson på telefonnummer 0731-449 701. Maila din ansökan med CV och personligt brev till jobb@modigo.se och skriv "Psykolog Göteborg" i ämnesraden i mailet. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 maj. Välkommen med din ansökan!2021-04-21Sista dag att ansöka är 2021-05-09Modigo ABDrottninggatan 6941107 Göteborg5709046