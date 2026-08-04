Psykolog
Capio Sverige AB / Psykologjobb / Ronneby Visa alla psykologjobb i Ronneby
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Ronneby
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
På Capio Vårdcentral Ronneby har vi samlat all vår kunskap under samma tak vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 20 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 7200 listade patienter – idag och genom hela livet.
Vårdcentralen har i dag sina ljusa och fina lokaler i Ronneby och goda parkeringsmöjligheter för dig som åker bil. Vårdcentralen ligger på ca 10 minuters gångavstånd från stationen i Ronneby så det går även utmärkt att pendla med tåg eller buss. Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, distriktssköterskemottagning, astma/kol mottagning och diabetesmottagning. På vår barnavårdscentral har vi ca 360 listade barn.
Din roll
I din roll kommer du arbeta med bedömning och behandling av patienter med psykisk ohälsa. I nära samverkan med läkare och andra vårdgivare arbetar du och dina kollegor med att ge första linjens vård till patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa.
Tjänsten innebär bland annat psykologisk rådgivning, diagnostik och behandling. Du blir en viktig spelare i vårt team där vi arbetar med stor flexibilitet och inspiration för vårt uppdrag att skapa den bästa primärvården i Skåne. Du ska vara bekväm med korta behandlingsserier för att kunna ge fler patienter möjlighet till kontakt och du ska se möjligheten till behandling via digitala sökvägar. Du kommer möta dina patienter fysiskt dvs sedvanligt mottagningsarbete, men också via våra digitala kanaler så som video, chatt och telefoni.
Din vardag kommer alltså vara variationsrik och vi har väl utvecklade digifysiska arbetssätt vilket skapar flexibilitet för dig i ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Dessutom erbjuder vi även följande: Ex: • Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje dag • Nätverk inom ditt område • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du ska vara legitimerad psykolog och vara trygg i både person och profession samt ha god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvård samt kompetens och intresse inom ACT.
Du är van vid att arbeta självständigt och arbetar med en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet där bland annat personlig mognad, integritet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper.
Tjänstgöringsgrad 80-100%.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-08-04
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8168484-2130298". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Capio Barnavårdscentral Ronneby (visa karta
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372 38 RONNEBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10021616