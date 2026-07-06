Psykolog
Region Uppsala / Psykologjobb / Enköping Visa alla psykologjobb i Enköping
2026-07-06
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Habiliteringen i Enköping-Håbo
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på habiliteringen i Enköping-Håbo!
Vi söker dig som är psykolog och som vill vara en del i vårt team och vara med och utveckla vårt arbete med att skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättningar att leva ett bra liv. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta i habiliteringens enhet i Enköping, vi har bekväm arbetstid med lediga helger och röda dagar.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Ditt uppdrag
Som psykolog hos oss fyller du en viktig roll i det teambaserade behandlings- och utredningsarbetet. Du kommer att arbeta mot barn, ungdomar och med habiliteringens alla målgrupper. Du bidrar med psykologisk kompetens och tar ett stort ansvar för att göra kvalificerade bedömningar, kartläggningar och utredningar samt behandlingar, behandlingsplaner och utvärderingar.
Att genom utbildning förmedla kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt genom handledning ge redskap för att hantera olika livssituationer för brukare och nätverk är också viktiga arbetsuppgifter. Arbetet är självständigt och varierat och ger goda möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.
Vår verksamhet
Habiliteringen i Uppsala län tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och har i många år varit en "habilitering i framkant" Vi är en specialiserad verksamhet och har vår spetskompetens inom autism, intellektuell funktionsnedsättning och olika former av medfödda rörelsenedsättningar och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för självständighet och ett aktivt liv genom utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Våra tvärprofessionella team finns i Enköping, Tierp, Uppsala och Östhammar.
Verksamheten präglas av utveckling och ett evidensbaserat arbetssätt och du får ett stimulerande och varierat arbete. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt inom habiliteringens egna verksamhet. Varje profession har dessutom regelbundna träffar för att säkerställa likvärdig kompetens inom länets olika enheter. Inom förvaltningen finns en forsknings- och utvecklingsavdelning, med syfte att stimulera och stödja utvecklingsarbete.
Psykologer inom habiliteringen har tillgång till kontinuerlig intern och extern grupphandledning av erfarna psykologer. Som nyanställd inom habiliteringen erbjuds du dessutom en mentor under ditt första år.
Enheten i Enköping vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna i Enköpings- och Håbos kommun och mot samtliga funktionshindergrupper. Vi består av 24 medarbetare med professionerna socionom, sjukgymnast/fysioterapeut, psykolog, logoped, administratör, arbetsterapeut, specialpedagog och gruppchef. Utöver det har vi viss tillgång till dietist, sjuksköterska och läkare. Våra olika kompetenser gör oss mångsidiga och flexibla.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Då verksamhetens insatser baseras på inlärningsteori är det en fördel om du har sådan inriktning.
Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga och trivs och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete. Du ska ha en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare i enheten. Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har en god pedagogisk förmåga och ett gott bemötande och kan lätt skapa kontakt med både patienter, anhöriga och kollegor. B-körkort är ett krav.
Vill du veta mer?
För mer information om verksamheten och arbetet är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Camilla E Nyström på telefon: 0171-41 84 22.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, tel 018-611 00 00.
Om du erbjuds en anställning hos oss kommer vi att begära ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast 30 juli 2026.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH241/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9992943