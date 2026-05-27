Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-27Om företaget
Välkommen till oss på Närhälsan Furulund och Öjersjö vårdcentral! Nu söker vi gemensamt efter en psykolog som vill arbeta hos oss.
Närhälsan Furulund vårdcentral är en omtyckt och familjär vårdcentral med omkring 4 000 listade patienter som ligger två kilometer söder om Partille centrum. Det tar cirka 30 minuter med buss från centrala Göteborg att komma hit. Vi finns nära våra invånare och patienter i Furulund och omgivningen där vårdcentralen är belägen är ett populärt bostadsområde, nära natur och flera sjöar.
Närhälsan Öjersjö vårdcentral öppnades december 2023 i helt nya lokaler och är en av Närhälsans "digifysiska" vårdcentraler. Vårdcentralen ligger i ett nytt bostadsområde, Gökegård i Öjersjö, en attraktiv del av Partille med bra förbindelser till Göteborg och närliggande orter. Vi arbetar till stor del digitalt med e-tjänster som videobesök, självincheckning, egenmonitorering, iKBT, 1177 samt en chattfunktion och triagering via nätet. Vid behov erbjuder vi även fysiska besök.
Vi värnar om en vänlig och trevlig arbetsplats med gott teamarbete och söker dig som värdesätter detta samt har ett genuint intresse för våra patienter och engagemang för utveckling av våra enheter. Vi arbetar i positiv anda med ständiga förbättringar och nytänkande, där personalgruppen är navet som tillsammans med enhetschefer och verksamhetschef driver utvecklingen av vårdcentralerna. Tillsammans i arbetsgruppen möter vi våra patienter och skapar en god vård samt arbetsmiljö.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma och behandla psykisk och beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Fokus ligger på preventiva och tidiga insatser, utifrån vanliga sökorsaker på en vårdcentral. Du jobbar med utgångspunkt i den listade populationens behov med digitala vårdmöten, internet- och gruppbehandling samt fysiska enskilda besök.
Vi arbetar utifrån primärvårdsinriktade arbetssätt, där arbetet inkluderar hög tillgänglighet, stegvis/stratifierad vård och samarbete med andra professioner och vårdgrannar. Det är viktigt att du har ett intresse för att arbeta primärvårdsinriktat, vilket innebär att prioritera hög tillgänglighet för alla invånare med psykisk och beteenderelaterad ohälsa. Insatser sträcker sig från psykopedagogik och råd om egenvård, till vägledd behandling med litteratur eller internetbehandling, till gruppbehandling eller individuella behandlingsinsatser. För att möta behoven hos hela patientpopulationen krävs en förmåga att variera metod och omfattning på behandlingsinsatserna.
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralernas utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Handledning av psykologkandidat eller PTP-psykolog kan vara aktuellt.
Du är legitimerad psykolog med KBT steg 1-kompetens, även andra inriktningar kan självklart vara aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet från nedanstående:
Arbete som psykolog på primärvårdsnivå
Stegvis/stratifierad vård
Internetbaserad psykologisk behandling
Gruppbehandling
Vi söker dig som är lyhörd och tillmötesgående, med en god kommunikationsförmåga och förmågan att identifiera individernas unika behov. Genom initiativ och ett aktivt engagemang vill du delta i verksamhetens utvecklingsarbete och bidra som en konsultativ resurs i det dagliga tvärprofessionella samarbetet på vårdcentralen.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten kommer att vara fördelad mellan Närhälsan Furulund och Öjersjö vårdcentral med en sysselsättningsgrad på 80%.
Resor i tjänsten förekommer. Körkort är önskvärt men inget krav.
Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
405 44 GÖTEBORG
Arbetsplats
Närhälsan Furulund och Öjersjö vårdcentral Kontakt
Enhetschef Öjersjö vårdcentral
Tannaz Kamali 076-6972754
