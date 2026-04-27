Psykolog
Region Kalmar län / Psykologjobb / Västervik Visa alla psykologjobb i Västervik
2026-04-27
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vill du använda din psykologkompetens för att bidra till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv? Vi utökar nu vårt psykosociala team i Västervik och söker både psykolog och beteendevetare som vill vara med och att stötta Region Kalmar Läns alla verksamheter i sitt arbete med arbetsmiljö och rehabilitering.
Som psykolog hos oss arbetar du hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du har en viktig roll i att identifiera och synliggöra sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, hälsa och verksamhetens resultat.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där du arbetar konsultativt i nära samarbete med chefer och HR. Du ingår i ett länsövergripande psykosocialt team där samarbete, kunskapsutbyte och kollegialt stöd är en självklar del av arbetet. Vi erbjuder regelbunden handledning som en naturlig del av uppdraget.
I du kommer att arbeta med bedömningar, rådgivning och utredning av arbetsförmåga, samt krisstöd vid behov. Du arbetar också med stöd till chefer och ledningsgrupper, handledning samt insatser vid exempelvis konflikter och organisatoriska utmaningar. I din roll möter du individer, men inte i behandlande syfte.
Du bidrar med psykologisk kompetens i arbetsmiljökartläggningar, utbildningsinsatser och utvecklingsarbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet innebär också att vara en strategisk resurs i organisationen, där du bidrar till att integrera arbetsmiljö- och hälsoperspektiv i verksamhetsplanering och uppföljning.
Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att kombinera mötet med människor med analys, struktur och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att utveckla våra arbetssätt och vår verksamhet. Resor inom länet och till mottagningen i Oskarshamn ingår, vilket ger en nära kontakt med regionens olika verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du specialistkompetens inom arbets- och organisationspsykologi och/eller handledarutbildning är det meriterande, liksom erfarenhet av företagshälsovård.
Du är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du har ett konsultativt förhållningssätt och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån olika verksamheters behov.
Du har ett strukturerat arbetssätt och ett gott omdöme, med förmåga att se helheten och bidra till hållbara lösningar. Du är också bekväm i en pedagogisk roll, där utbildningar och föreläsningar är en naturlig del av arbetet.
Din framtida arbetsplats
Arbetsmiljö och hälsa är Region Kalmar läns egen företagshälsovård. Vi är cirka 20 medarbetare som arbetar i Kalmar, Västervik och Oskarshamn med målet att bidra till att regionen är en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Hos oss möts du av ett gott arbetsklimat, hög kompetens och ett gemensamt engagemang för våra uppdrag. Vi erbjuder en bred specialistkompetens inom arbetsmiljö och arbetslivsinriktad hälsa och arbetar tillsammans för att skapa hållbara, trygga och välmående arbetsplatser.
Här blir du en del av en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad - varje dag.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 150 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet, säkerhet, smittskydd och vårdhygien. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Strömgatan 13 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Regionstab Kontakt
Jens Johansson, Psykologförbundet jens.c.johansson@regionkalmar.se 0103588024
9877139